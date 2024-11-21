Британский генерал: Мы готовы к бою с войсками Путина в Восточной Европе

Британский генерал: Мы готовы к бою с войсками Путина в Восточной Европе3
- 21.11.2024, 18:00
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Вооруженные силы Великобритании имеют «ряд оперативных преимуществ».
Британия готова направить своих солдат на войну с россиянами. Это возможно, если Москва вторгнется в одну из стран НАТО на восточном фланге.
Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны Британии генерал-лейтенант Роб Магоуэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Магоуэна во время выступления в оборонном комитете Палаты общин Великобритании спросили, сколько британских бригад может быть переброшено на восточный фланг НАТО в случае серьезной эскалации со стороны России.
В ответ генерал-лейтенант заверил, что если бы Британию попросили сражаться сегодня вечером, она бы это сделала.
«Я не думаю, что кто-то в этом зале должен питать иллюзии по поводу того, что если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретили их в этом бою», - заверил Магоуэн.
Он уточнил, что Вооруженные силы Великобритании имеют «ряд оперативных вызовов и оперативных преимуществ».