Британский генерал: Мы готовы к бою с войсками Путина в Восточной Европе 3 21.11.2024, 18:00

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Вооруженные силы Великобритании имеют «ряд оперативных преимуществ».

Британия готова направить своих солдат на войну с россиянами. Это возможно, если Москва вторгнется в одну из стран НАТО на восточном фланге.

Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны Британии генерал-лейтенант Роб Магоуэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Магоуэна во время выступления в оборонном комитете Палаты общин Великобритании спросили, сколько британских бригад может быть переброшено на восточный фланг НАТО в случае серьезной эскалации со стороны России.

В ответ генерал-лейтенант заверил, что если бы Британию попросили сражаться сегодня вечером, она бы это сделала.

«Я не думаю, что кто-то в этом зале должен питать иллюзии по поводу того, что если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретили их в этом бою», - заверил Магоуэн.

Он уточнил, что Вооруженные силы Великобритании имеют «ряд оперативных вызовов и оперативных преимуществ».

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