Новый Volkswagen Tiguan получил семейную версию с большим багажником 21.11.2024, 18:14

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Кроссовер дебютировал с 204-сильным турбомотором.

Накануне открытия автошоу в Лос-Анджелесе в США представили новый Volkswagen Tiguan. Продажи кроссовера на североамериканском рынке стартуют в начале 2025 года. Об авто рассказали на официальном сайте Volkswagen.

Американский Volkswagen Tiguan по-прежнему несколько отличается от европейского, хотя внешне две модели очень похожи. По сути, это заокеанский вариант VW Tayron, который является более крупным по размерам — 4684 мм в длину при колесной базе 2791 мм.

Внутри отличий от европейского Volkswagen Tiguan также почти нет. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой (12,9 или 15 дюймов) сенсорный дисплей.

В отличие от Volkswagen Tayron, который предлагают и с тремя рядами, удлиненный Tiguan является пятиместным. Объем его багажника составляет 885-2090 л.

Базовая комплектация Volkswagen Tiguan 2025 включает двухзонный климат-контроль и беспроводную зарядку смартфонов. Среди опций есть трехзонный климат-контроль, проекция на лобовое стекло, акустика Harman Kardon с 12 динамиками, вентиляция и массаж сидений.

Удлиненный кроссовер Volkswagen Tiguan дебютировал с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 204 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Предложат версии с передним и полным приводом.

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