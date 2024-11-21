Какие чеки и квитанции белорусам нужно обязательно сохранять?1
- 21.11.2024, 18:24
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Нотариус привела подробный список.
Все мы знаем, что важно хранить паспорт, свидетельство о рождении, диплом об образовании и другие важные документы. Однако как быть с медицинскими справками, квитанциями об оплате услуг ЖКХ, чеками из магазинов?
Нотариус Юлия Шелковина рассказала, что из этого можно выбросить, а что — крайне важно сохранить на случай непредвиденной ситуации.
По словам специалиста, зачастую компьютерные сбои приводят к тому, что между покупателем и продавцом, потребителем услуг ЖКХ и коммунальными службами могут возникнуть споры. Что поможет доказать правоту? Правильно, сохранённые квитанции, чеки и договоры.
Если дело и вовсе дойдёт до суда (а быть на 100% уверенным, что этого не произойдёт, нельзя), суд признает только документальные свидетельства, которые подтверждают, что газ, вода, электричество были оплачены, а товары и услуги — приобретены, объяснила нотариус.
«Многие пожилые люди бережно сохраняют подшивки квитанций за последние 30 лет, но ни один нормативный акт не указывает конкретно, сколько лет их нужно хранить», — отметила Юлия Шелковина и рассказала, на что именно нужно обратить внимание и ни в коем случае не выбрасывать.
Так, речь идёт о:
- квитанциях, если вы не единственный собственник квартиры (в случае возникновения спора с другим собственником вы сможете подтвердить, что несли свою долю расходов на содержание имущества);
- чеках на крупные покупки (мебель, технику),
- договорах о выполнении строительных и монтажных работ (замена окон, утепление стен и пр.). По словам нотариуса, эти документы понадобятся для защиты прав, если в товаре или в результате выполненных работ вы обнаружите недостатки.
«Хранить ли дома заключения и назначения врачей, старые доверенности, долговые расписки, просроченные справки — личное дело каждого», — подчеркнула Юлия Шелковина.
При этом она добавила, что восстановить можно практически любой, в том числе правоустанавливающий, документ на недвижимое имущество. «Если среди утерянных бумаг были нотариально удостоверенные, то человек, обратившись в соответствующую нотариальную контору (бюро), нотариальный архив, может получить их дубликаты», — подытожила специалист.