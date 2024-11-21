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«Законных целей еще более, чем предостаточно»

  • 21.11.2024, 18:29
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«Законных целей еще более, чем предостаточно»

Военный аналитик об эффективности ударов вглубь РФ.

Силы обороны Украины за последние несколько дней нанесли удары по двух складах с боеприпасами — в Брянской и Новгородской областях РФ. Уже есть сообщения об успешном характере применения украинскими военными не только американских ATACMS, но и крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.

Об этом сказал украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Он подчеркнул, что речь идет о военных объектах на территории Российской Федерации.

- Есть сообщение об успешном характере применения не только американских ATACMS но и крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Причем речь шла о применении Storm Shadow непосредственно для уничтожения живой силы и техники противника в Курской области. Но пока официальный Лондон не комментирует данное сообщение. Но в то же время отмечается успешный характер поражения российских военных целей, — сказал Снегирев.

Аналитик уверен, что нанесение ударов по складам с боекомплектом (БК), речь о том же 67-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ в Брянской области, значительно снизит возможности обеспечения российской группировки, которая задействована, в том числе, в боевых действиях на территории Курской области.

- Это серьезный удар по возможностям поставок боекомплекта непосредственно на линию боевого столкновения. Данный склад использовался как транзитный, то есть в момент перегрузки БК, в том числе и ракет КN-23 северокорейского производства, Силы обороны Украины нанесли успешнейший удар, о чем свидетельствует 12 фактов вторичной детонации, — сказал эксперт.

По словам Снегирева, в зоне поражения ВСУ — порядка 15 тактических аэродромов военно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.

- Это серьезные возможности для уменьшения активности оккупантов в плане нанесения ракетно-бомбовых ударов непосредственно по линии боевого соприкосновения. Кроме того, это и уменьшение ракетного террора по отношению к гражданскому населению украинских городов, — подчеркнул Снегирев.

Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что россияне могли передислоцировать часть полевых складов и баз хранения, остаются стационарные цели.

- Это российские военные предприятия и, соответственно, те же склады ГРАУ, которые передислоцировать физически невозможно. Поэтому законных целей для Сил обороны Украины на территории Российской Федерации еще более, чем предостаточно, — резюмировал эксперт.

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