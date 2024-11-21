Сильный снег и гололедицу обещают в Беларуси завтра 21.11.2024, 18:39

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Какая погода будет в Минске?

В пятницу, 22 ноября, в некоторых регионах Беларуси ожидаются снегопады. При этом отмечается, что осадки пройдут во многих районах страны. Таким прогнозом поделились в Белгидромете.

Завтра будет облачно. Ночью в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег. Утром и днем во многих районах ожидаются осадки – в основном снег и мокрый снег. В дневные часы по юго-востоку страны местами прогноз обещает сильный снег, мокрый снег и налипание мокрого снега.

На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер будет южной четверти умеренный, днем порывистый.

Температура ночью составит 0...-5°С, днем столбики термометров покажут -2…+3°С.

В Минске 22 ноября будет -1…-3°С ночью и -1…+1°С днем. Возможен небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Вероятность осадков – 30-40%.

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