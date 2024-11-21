Белорусам предлагают встретить Новый год на острове Хайнань 21.11.2024, 19:02

Почем туры.

Несмотря на отсутствие прямого рейса, Хайнань продолжает укрепляться на белорусском рынке как очень перспективное и набирающее популярность направление, пишет Белорусский союз туроператоров.

Белорусы уже оценили преимущества отдыха на этом тропическом острове. Хорошие отели, качественный сервис, замечательная китайская кухня — острову Хайнань есть чем привлечь белорусов.

Один из туроператоров недавно предложил туры не только с отдыхом, но и со встречей Нового года в Китае.

Во что обойдется новогодний тур на Хайнань белорусским путешественникам? На выбор предлагаются 4- и 5-звездочные отели. Есть предложения с включенным новогодним ужином. Стоимость за двух взрослых:

Hyton Hotel Sanya 4* Superior Bay Room, BB — 2778 USD;

Sanya Yuhuayuan Seaview Hotel 4* Deluxe Sea View Room1-3 Floor, BB — 2908 USD;

Seacube Resort 4* Superior Sea View Room, BB — 2922 USD;

Palm Beach Resort 4* Elegant Garden View, BB — 2980 USD;

Jinghai Hotel & Resort 5* Premium Ocean View Selection room, BB — 3152 USD;

Ocean View Resort Yalong Bay 5* Deluxe Sea View Room, BB — 3504 USD;

Harman Hotel Sanya 5* Superior Balcony Room, BB — 3805 USD (новогодний ужин включен).

Что входит в тур:

прямой перелет из Москвы с багажом;

проживание в выбранном отеле (раннее заселение / позднее выселение включено);

указанное питание;

индивидуальный трансфер аэропорт — отель — аэропорт;

медицинская страховка.

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