Белорусам предлагают встретить Новый год на острове Хайнань
- 21.11.2024, 19:02
Почем туры.
Несмотря на отсутствие прямого рейса, Хайнань продолжает укрепляться на белорусском рынке как очень перспективное и набирающее популярность направление, пишет Белорусский союз туроператоров.
Белорусы уже оценили преимущества отдыха на этом тропическом острове. Хорошие отели, качественный сервис, замечательная китайская кухня — острову Хайнань есть чем привлечь белорусов.
Один из туроператоров недавно предложил туры не только с отдыхом, но и со встречей Нового года в Китае.
Во что обойдется новогодний тур на Хайнань белорусским путешественникам? На выбор предлагаются 4- и 5-звездочные отели. Есть предложения с включенным новогодним ужином. Стоимость за двух взрослых:
Hyton Hotel Sanya 4* Superior Bay Room, BB — 2778 USD;
Sanya Yuhuayuan Seaview Hotel 4* Deluxe Sea View Room1-3 Floor, BB — 2908 USD;
Seacube Resort 4* Superior Sea View Room, BB — 2922 USD;
Palm Beach Resort 4* Elegant Garden View, BB — 2980 USD;
Jinghai Hotel & Resort 5* Premium Ocean View Selection room, BB — 3152 USD;
Ocean View Resort Yalong Bay 5* Deluxe Sea View Room, BB — 3504 USD;
Harman Hotel Sanya 5* Superior Balcony Room, BB — 3805 USD (новогодний ужин включен).
Что входит в тур:
прямой перелет из Москвы с багажом;
проживание в выбранном отеле (раннее заселение / позднее выселение включено);
указанное питание;
индивидуальный трансфер аэропорт — отель — аэропорт;
медицинская страховка.