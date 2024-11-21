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В Китае нашли залежи золота на $82,8 млрд

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  • 21.11.2024, 19:28
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В Китае нашли залежи золота на $82,8 млрд

Залежи обнаружили на глубине более 3000 м под землей.

Китайские геологи обнаружили огромные залежи золота в провинции Хунань, по предварительной оценке, стоимость запасов найденного в 40 жилах золота составляет $82,8 млрд, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на геологическое управление провинции.

«После многих лет напряженной работы Хунаньский институт <...> обнаружил более 40 золотых жил в пластах на глубине более 2000 м под землей. На месторождении выявили породы с содержанием золота до 138 грамм на тонну, и в общей сложности в основной зоне поисков было обнаружено 300,2 т запасов золота», — говорится в сообщении.

Эксперты рассказали, что на глубине более 3000 м под землей, по прогнозам, могут находиться более 1000 т золота.

Прежде чем получить результаты, геологи провели бурение в разных местах Хунаня, суммарная глубина скважин составила 150 км. Они использовали трехмерное геологическое моделирование, электромагнитное обнаружение пород с управляемым источником звука и другие технологии.

Китай — крупнейший производитель золота в мире. Основные месторождения сосредоточены в провинциях Шаньдун, Хунань и Юньнань. Добыча поддерживается государственными и частными компаниями, активно развиваются технологии переработки.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), Китай стал лидером по продаже золотых украшений, общая масса таких ювелирных изделий, проданных в стране за 2023 год, составила 630 т (+10% к предыдущему году).

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