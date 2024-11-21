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В Минске пенсионер с другом ошиблись машиной и поцарапали гвоздем чужую Тesla

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  • 21.11.2024, 19:49
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В Минске пенсионер с другом ошиблись машиной и поцарапали гвоздем чужую Тesla

Ущерб оценили в 7000 рублей.

В Минске будут судить двух мужчин, которые специально, но по ошибке, поцарапали гвоздем чужую «Тесла». Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился минчанин, который рассказал, что, выходя из дома, увидел, как два незнакомых мужчины царапают его электрокар.

Хулиганов задержали на месте. Ими оказались 56- и 65-летний жители Минской области. Фигуранты приехали по этому адресу, чтобы взыскать долг другого мужчины задолжал их подруге.

Вообще, сначала минчане записали обидчику видео с угрозами, но оно не отправлялось в мессенджере. Поэтому мужчины приехали к должнику домой «на разговор». Во дворе дома они увидели припаркованную «Теслу», которая им показалась внешне похожей на машину обидчика. И тогда, чтобы запугать должника, раз разговор не состоялся, они повредили кузов иномарки гвоздем. И в этот момент из дома вышел настоящий владелец машины.

Злоумышленники задержаны. Ущерб, причиненный иномарке, превысил 7000 белорусских рублей.

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