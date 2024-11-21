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Бойцы ГУР ударили по скоплению россиян в Запорожской области

  • 21.11.2024, 19:50
  • 1,312
Бойцы ГУР ударили по скоплению россиян в Запорожской области

Был ликвидирован взвод оккупантов.

Бойцы Главного управления разведки нанесли ракетный удар по скоплению российских захватчиков в Запорожской области. Был ликвидирован взвод оккупантов.

Об этом сообщает Telegram ГУР Минобороны Украины.

Как отметили в ГУР, взвод российских захватчиков собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.

«Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР и решили добавить московитам практической составляющей — средствами ОУВ «Таврия» нанесли по полигону ракетный удар», - рассказали разведчики.

В результате удара взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых никто не спешил спасать.

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