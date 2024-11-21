Бойцы ГУР ударили по скоплению россиян в Запорожской области
- 21.11.2024, 19:50
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Был ликвидирован взвод оккупантов.
Бойцы Главного управления разведки нанесли ракетный удар по скоплению российских захватчиков в Запорожской области. Был ликвидирован взвод оккупантов.
Об этом сообщает Telegram ГУР Минобороны Украины.
Как отметили в ГУР, взвод российских захватчиков собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.
«Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР и решили добавить московитам практической составляющей — средствами ОУВ «Таврия» нанесли по полигону ракетный удар», - рассказали разведчики.
В результате удара взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых никто не спешил спасать.