На Комаровке нашли дорогую елочную игрушку по цене путевки в Турцию 1 21.11.2024, 20:04

2,596

Как она выглядит.

На Комаровке найдена новогодняя игрушка по цене 7-дневного отдыха на море. Елочные украшения в павильоне у продавца есть на любой вкус и кошелек, даже в форме героев из детских мультиков, пишет CityDog.io.

В инстаграм-аккаунте Комаровки показали обзор на новогодние украшения. В ассортименте у Дмитрия чуть больше семи тысяч украшений, из которых 850 — уникальные.

Самая дорогая игрушка в форме стеклянной гирлянды длиной полтора метра стоит 1850 рублей (или 544 доллара). Ее мужчина аккуратно показывает покупателям только в специальных перчатках. Самые дешевые украшения в этом павильоне обойдутся в шесть рублей за штуку.

Что есть в ассортименте?

В ассортименте Дмитрия также есть и самая высокая игрушка длиной 54 см. в форме Деда Мороза, который держит подарки. Ее можно купить ровно за 1000 рублей.

Также в продаже можно найти и рождественские адвент-календари на 24 дня с новогодними стеклянными украшениями. Продает их Дмитрий в двух видах: в форме домиков за 160 рублей и классические прямоугольные в стиле диснеевского мультика «Белоснежка и семь гномов» за 165 рублей.

Для любителей подарочных наборов есть вариант за 140 рублей: в нем 24 игрушки, а для фанатов книг Ханса Кристиана Андерсена есть механические украшения в форме героев рассказов. Стоимость одной — 260 рублей.

А есть необычные игрушки?

Для разнообразия в этом году Дмитрий привез белорусам и новые игрушки. Например, есть аисты и зубры за 120 рублей, двигающиеся птицы на прищепках за 55 рублей и другие.

Если помните, в прошлом году мужчина продавал эксклюзивные елочные игрушки с натуральными камнями и кристаллами Swarowski. В 2023 году украшения в виде бабочек и птицы феникса стоили в районе 200−300 рублей. А в этом году самая дорогая игрушка в ассортименте Дмитрия составляет 1850 рублей.

Для сравнения: путевку в Турцию на семь дней в 5-звездочный отель в 500 метрах от моря сейчас турагентства продают за 1428 рублей. Правда, вылет будет из Москвы, поэтому придется еще немного доплатить за дорогу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com