На Комаровке нашли дорогую елочную игрушку по цене путевки в Турцию

На Комаровке нашли дорогую елочную игрушку по цене путевки в Турцию1
- 21.11.2024, 20:04
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Как она выглядит.
На Комаровке найдена новогодняя игрушка по цене 7-дневного отдыха на море. Елочные украшения в павильоне у продавца есть на любой вкус и кошелек, даже в форме героев из детских мультиков, пишет CityDog.io.
В инстаграм-аккаунте Комаровки показали обзор на новогодние украшения. В ассортименте у Дмитрия чуть больше семи тысяч украшений, из которых 850 — уникальные.
Самая дорогая игрушка в форме стеклянной гирлянды длиной полтора метра стоит 1850 рублей (или 544 доллара). Ее мужчина аккуратно показывает покупателям только в специальных перчатках. Самые дешевые украшения в этом павильоне обойдутся в шесть рублей за штуку.
Что есть в ассортименте?
В ассортименте Дмитрия также есть и самая высокая игрушка длиной 54 см. в форме Деда Мороза, который держит подарки. Ее можно купить ровно за 1000 рублей.
Также в продаже можно найти и рождественские адвент-календари на 24 дня с новогодними стеклянными украшениями. Продает их Дмитрий в двух видах: в форме домиков за 160 рублей и классические прямоугольные в стиле диснеевского мультика «Белоснежка и семь гномов» за 165 рублей.
Для любителей подарочных наборов есть вариант за 140 рублей: в нем 24 игрушки, а для фанатов книг Ханса Кристиана Андерсена есть механические украшения в форме героев рассказов. Стоимость одной — 260 рублей.
А есть необычные игрушки?
Для разнообразия в этом году Дмитрий привез белорусам и новые игрушки. Например, есть аисты и зубры за 120 рублей, двигающиеся птицы на прищепках за 55 рублей и другие.
Если помните, в прошлом году мужчина продавал эксклюзивные елочные игрушки с натуральными камнями и кристаллами Swarowski. В 2023 году украшения в виде бабочек и птицы феникса стоили в районе 200−300 рублей. А в этом году самая дорогая игрушка в ассортименте Дмитрия составляет 1850 рублей.
Для сравнения: путевку в Турцию на семь дней в 5-звездочный отель в 500 метрах от моря сейчас турагентства продают за 1428 рублей. Правда, вылет будет из Москвы, поэтому придется еще немного доплатить за дорогу.