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Путин спрятался в норку

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  • Игорь Эйдман
  • 21.11.2024, 20:08
  • 4,016
Путин спрятался в норку
Игорь Эйдман

Между разрешением США на обстрел ракетами РФ и исчезновением диктатора есть связь.

Думаю, что между разрешением США на обстрел американскими ракетами российской территории и исчезновением Путина из публичного пространства (уже две недели он не появляется на мероприятиях) есть причинно-следственная связь. Как бы это помягче сказать? Ну, в общем, Путин… испугался. Он же известный патологический трус. Столы-аэродромы, за которыми он прятался от посетителей, адъютанты, собирающие его фекалии, – над его трусостью давно издеваются мировые СМИ.

Разрешение на удары американскими ракетами не могло его не испугать. А вдруг по нему персонально жахнут? Наверняка он распорядился, чтобы ФСО и другие российские спецслужбы посчитали эти риски и подготовили план, как уберечь тушку диктатора от возможного удара.

Вроде как до основных путинских резиденций имеющиеся у украинцев ракеты долететь не могут. Но у страха глаза велики. Вдруг Байден (ему терять нечего), уходя с поста, тайно передаст Украине ракеты с большим радиусом действия, а украинцы возьмут и ударят по месту, где засветится Путин.

С перепугу он, видимо, решил спрятаться в норку, пока ситуация не прояснится. Когда спецслужбы доложат ему, что «меры приняты» и угрозы нет, снова выползет.

Игорь Эйдман, Telegram

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