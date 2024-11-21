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ChatGPT научили лучше работать с текстом

  • 21.11.2024, 20:40
ChatGPT научили лучше работать с текстом

Теперь ИИ создает более естественные и релевантные тексты.

OpenAI объявила о выпуске обновленной модели искусственного интеллекта GPT-4o с несколькими заметными усовершенствованиями.

Новая версия GPT-4o, которая дебютировала в мае 2024 года, создает более естественные и релевантные тексты. Кроме этого, она лучше анализирует файлы.

«GPT-4o получила обновление. Способность модели к креативному письму улучшилась — более естественное, интересное и адаптированное письмо для улучшения релевантности и читабельности. Она также лучше работает с загруженными файлами, предоставляя более глубокие представления и более основательные ответы», — сообщает OpenAI.

Обновленная модель все еще имеет контекстное окно в 128 000 токенов и обучена на данных, ограничивающихся октябрем прошлого года. Тем не менее Neowin отмечает, что с новой моделью OpenAI вернула себе первое место в открытой платформе для сравнительного анализа ИИ Chatbot Arena. На прошлой неделе ChatGPT-4o был протестирован в Chatbot Arena как «анонимный чат-бот», и он набрал около 8000 голосов сообщества. Согласно рейтингу Chatbot Arena, ChatGPT-4o превзошла модель Gemini-Exp-1114, которая была выпущена только на прошлой неделе.

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