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Две партии в Думе РФ неожиданно отказались проголосовать за рекордный военный бюджет Путина

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  • 21.11.2024, 20:43
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Две партии в Думе РФ неожиданно отказались проголосовать за рекордный военный бюджет Путина

Демарш?

Советские традиции единогласного голосования дали сбой на заседании Госдумы в четверг, где депутатам предстояло утвердить проект бюджета на ближайшие три года.

Две парламентские фракции — КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» — практически в полном составе не стали голосовать за бюджет, который включает сокращение расходов на социальную поддержку граждан и рост военных расходов до нового рекорда со времен СССР, передает The Moscow Times.

Как следует из данных на сайте Думы, 77 депутатов «воздержались» в ходе голосования за бюджет в третьем, окончательном чтении. Еще один депутат, не состоящая ни в одной из фракций Оксана Дмитриева проголосовала «против». В ходе обсуждения бюджета в Госдуме 18 ноября она заявляла, что ни прогноз, ни параметры проекта казны «не обсуждались должным образом», а также обвиняла Минфин в занижении размера российской экономики и плана по налоговым сборам. Дмитриева также раскритиковала ЦБ за повышение ключевой ставки, утверждая, что оно разгоняет инфляцию, а не замедляет ее.

Закон о бюджете на 2025-27 гг. был принят голосами «Единой России», которая контролирует больше половины депутатских мандатов, а также партий ЛДПР и «Новые люди». В общей сложности «за» бюджет проголосовали 377 парламентариев.

Согласно закону о бюджете, в 2025 году правительство на 25% увеличит расходы по статье «национальная оборона», до 13,5 трлн рублей. На армию и производство оружия будет потрачено 32,5% бюджета, общий размер которого составит 41,69 трлн рублей.

Расходы по статье «социальная политика», куда включены выплаты пособий и пенсий (через трансферт Социальному фонду), при этом сократятся на 16%, до 6,8 трлн рублей.

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