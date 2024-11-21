Лукашенко боится удара дальнобойным оружием по своей резиденции 1 21.11.2024, 20:56

Диктатор срочно запускает на боевое дежурство ЗРК «Тор-М2» для защиты неба над Минском.

В Минобороны Беларуси сообщили, какие задачи будут выполнять доставленные сегодня российские зенитно-ракетные комплексы.

«Прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО очередная батарея ЗРК «Тор-M2» в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска», - сообщил командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.

«Особенностью поступившего комплекса является то, что он доработан российскими конструкторами с учетом опыта применения в «СВО», в том числе и по малоразмерным летательным аппаратам», - отметил он.

Как сообщал Charter97.org, США разрешили Украине удары дальнобойным оружием.

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