Лукашенко боится удара дальнобойным оружием по своей резиденции

Лукашенко боится удара дальнобойным оружием по своей резиденции1
- 21.11.2024, 20:56
Диктатор срочно запускает на боевое дежурство ЗРК «Тор-М2» для защиты неба над Минском.
В Минобороны Беларуси сообщили, какие задачи будут выполнять доставленные сегодня российские зенитно-ракетные комплексы.
«Прибывшая в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО очередная батарея ЗРК «Тор-M2» в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска», - сообщил командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.
«Особенностью поступившего комплекса является то, что он доработан российскими конструкторами с учетом опыта применения в «СВО», в том числе и по малоразмерным летательным аппаратам», - отметил он.
Как сообщал Charter97.org, США разрешили Украине удары дальнобойным оружием.