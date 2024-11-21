За что белорусы попадали в Книгу рекордов Гиннесса 21.11.2024, 21:17

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Чудеса баланса, скорость и сила.

Каждый третий четверг ноября на протяжении последних 20 лет празднуется Всемирный день рекордов Гиннесса. В 2024 году эта дата выпала на 21 ноября. Какими достижениями отметились в самой знаменитой Книге рекордов белорусы? Рассказывает smartpress.by.

Быстрее, выше, сильнее

Больше всего гиннессовских рекордов у белорусов в спорте. Так, несколько раз туда попадал пловец Игорь Бокий, побеждая на различных соревнованиях паралимпийцев. Ему принадлежит самое быстрое время на дистанции 400 м вольным стилем среди мужчин-паралимпийцев в категории S13 (3 минуты 55,56 секунды), на 100 м вольным стилем, (50,65 секунды), на 100 м баттерфляем (53,85 секунды).

Еще один пловец, Илья Шиманович, фигурирует в Книге с рекордом, установленным в 2021 году в Эйндховене, во время заплыва на короткой воде брассом на 100 метров – 55,28 секунды.

Неоднократно отмечался в Книге гиревик Анатолий Ежов. Там и самое большое время удержания груза на вытянутых руках, и рекордный вес, поднятый за одну минуту, и наибольший вес, поднятый за один час попеременным жимом гири с пола…

Рекорд по наибольшему количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира по спортивной гимнастике среди мужчин – 23 – принадлежит белорусу Виталию Щербо.

Ну и куда ж без Дарьи Домрачевой – обладательницы наибольшего количества золотых медалей, завоеванных женщинами-спортсменками в зимних олимпийских играх в биатлоне (четыре).

Фитнес уже много лет является чрезвычайно популярной категорией рекордов Гиннесса. И без белорусов там тоже не обошлось. Алесе Вазмицель — танцовщице на пилоне — принадлежит абсолютный рекорд мира по удержанию на пилоне акробатической фигуры «меч» — 1 минуту 24,62 секунды. Эту сложную позицию (в шпагате вдоль пилона вниз головой), "лишь небольшое количество спортсменов способны удерживать всего несколько секунд", отмечается на сайте Книги рекордов.

«Король воркаута» минчанин Максим Трухоновец был отмечен за наибольшее количество подтягиваний на гимнастических кольцах за один час – 305 раз.

Чудеса баланса, гигантские гобелены и азбука Морзе

В 2001 году Беларусь отметилась в Книге рекордов Гиннесса как страна с самой высокой долей женщин в рабочей силе — 53,3%. А в 2004 году попала туда как государство, где приходится больше всего кинотеатров на душу населения (один кинотеатр на 2734 жителя).

Могилевчанин Александр Бендиков в 1995 году сложил пирамиду из 880 монет на ребро монеты, стоящей вертикально на основании другой монеты, которая лежала на столе, а в 2012 году – уложил 20 270 спичек на горлышко бутылки, а в 2018 году – на шляпке одного гвоздя 349 таких же гвоздей.

Белорус Андрей Биндасов в 2005 году установил новый рекорд по скоростной радиотелеграфии. За минуту он отбил 230 знаков смешанного текста азбукой Морзе.

Художник Александр Кищенко стал рекордсменом Гиннесса благодаря гобелену ручной работы под названием «Гобелен века». На полотнище высотой 19 метров (на 14 метров автор изобразил известных личностей прошлого и современности, а также события мироздания.

И еще один рекорд был сделан не белорусами, но для Беларуси. В 2009 году немецкая фирма Walbusch, специализирующаяся на выпуске одежды, решила по-своему помочь еще только создаваемой тогда SOS-Детской деревне в нашей стране. Компания сшила гигантскую рубашку на пуговицах размером 53,7 на 65,4 метра, и всю выручку от этой рекламной акции направила на поддержку проекта.

Как появилась Книга рекордов Гиннесса?

Книга рекордов Гиннесса — справочное издание, которое содержит сведения об уникальных явлениях, выдающихся достижениях человечества, мировых рекордах, курьезах в природе.

Книга получила свое название в честь известной ирландской пивоваренной компании Arthur Guinness Son & Co. Идея создания Книги принадлежит исполнительному директору этой компании Хью Биверу, который однажды вечером после охоты поспорил с друзьями, является ли ржанка самой быстрой пернатой дичью в Европе. Ну а после Биверу пришла мысль, что неплохо было бы иметь книгу, в которой можно найти ответы на вопросы из серии «кто самый…»

Первая Книга рекордов вышла в свет в Лондоне 27 августа 1955 года тиражом в несколько тысяч экземпляров. А в ноябре 1974 года сама попала в нее, став самой популярной книгой в истории издательского дела — она была распродана в количестве 23,9 млн экземпляров.

Изначально книга включала проверенные научные факты, затем в нее стали входить странные и необычные достижения различных людей.

При этом создатели Книги рекордов Гиннесса отмечают, на страницы их издания попадает лишь малая часть всех рекордов в мире. А чтобы зафиксировать свой рекорд, нужно пройти довольно долгий процесс.

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