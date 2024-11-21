закрыть
21 ноября 2024, четверг, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мозырском районе отец приковал сына на цепь, чтобы тот учил уроки и не сбегал из дома

4
  • 21.11.2024, 21:32
  • 1,618
В Мозырском районе отец приковал сына на цепь, чтобы тот учил уроки и не сбегал из дома
Иллюстративное фото

Ребенок не мог выходить в туалет и есть.

Житель Мозырского района периодически приковывал цепью своего несовершеннолетнего сына, чтобы он не убегал из дома и учил уроки, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Следствие установило, что 42-летний местный житель с декабря 2023-го по январь 2024 года приковывал своего сына к батарее при помощи цепи длиной в 2 метра. Ребенок не мог выходить в туалет и есть.

Известно, что мать школьника умерла, поэтому его воспитывает только отец. С 2022 года мальчик периодически сбегал из дома, прогуливал занятия в школе, а также совершал административные правонарушения.

Чтобы сын больше не сбегал, а занимался уроками, отец решился на такие радикальные меры. При этом, отмечается, что в квартире также жила прабабушка мальчика, которая в любое время могла принести ему еду.

О действиях отца узнали педагоги школы, которые увидели прикованного мальчика во время планового посещения этой семьи. Они вызвали отца, и тот освободил сына.

Но на этом все не закончилось. Педагоги сообщили об увиденном в милицию. Школьника отправили в медучреждение, обследовали, но не обнаружили на нем телесных повреждений.

Отмечается, что в школе у мальчика плохая характеристика. Он пропускает уроки, нарушает дисциплину и даже склонен воровать.

Его отец в ходе следствия и в суде признал вину в полном объеме. Ему назначили 2 года лишения свободы и штраф в 100 базовых величин (4000 рублей).

Но пока исполнение основного наказания отсрочили на 2 года. Однако мужчине нельзя менять свое место жительство — только по согласованию с контролирующим его органом. Также ему запретили выезд по личным делам на более чем 1 месяц за пределы города.

Приговор уже вступил в законную силу.

В то же время, мальчика хотят поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Такое решение сейчас рассматривают в местном суде.

Дело в том, что школьник продолжает совершать мелкие хищения, несмотря на профилактическую работу, которую с ним проводили инспекторы и педагоги.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов
Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип