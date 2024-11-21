В Мозырском районе отец приковал сына на цепь, чтобы тот учил уроки и не сбегал из дома

В Мозырском районе отец приковал сына на цепь, чтобы тот учил уроки и не сбегал из дома4
- 21.11.2024, 21:32
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Ребенок не мог выходить в туалет и есть.
Житель Мозырского района периодически приковывал цепью своего несовершеннолетнего сына, чтобы он не убегал из дома и учил уроки, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Следствие установило, что 42-летний местный житель с декабря 2023-го по январь 2024 года приковывал своего сына к батарее при помощи цепи длиной в 2 метра. Ребенок не мог выходить в туалет и есть.
Известно, что мать школьника умерла, поэтому его воспитывает только отец. С 2022 года мальчик периодически сбегал из дома, прогуливал занятия в школе, а также совершал административные правонарушения.
Чтобы сын больше не сбегал, а занимался уроками, отец решился на такие радикальные меры. При этом, отмечается, что в квартире также жила прабабушка мальчика, которая в любое время могла принести ему еду.
О действиях отца узнали педагоги школы, которые увидели прикованного мальчика во время планового посещения этой семьи. Они вызвали отца, и тот освободил сына.
Но на этом все не закончилось. Педагоги сообщили об увиденном в милицию. Школьника отправили в медучреждение, обследовали, но не обнаружили на нем телесных повреждений.
Отмечается, что в школе у мальчика плохая характеристика. Он пропускает уроки, нарушает дисциплину и даже склонен воровать.
Его отец в ходе следствия и в суде признал вину в полном объеме. Ему назначили 2 года лишения свободы и штраф в 100 базовых величин (4000 рублей).
Но пока исполнение основного наказания отсрочили на 2 года. Однако мужчине нельзя менять свое место жительство — только по согласованию с контролирующим его органом. Также ему запретили выезд по личным делам на более чем 1 месяц за пределы города.
Приговор уже вступил в законную силу.
В то же время, мальчика хотят поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Такое решение сейчас рассматривают в местном суде.
Дело в том, что школьник продолжает совершать мелкие хищения, несмотря на профилактическую работу, которую с ним проводили инспекторы и педагоги.