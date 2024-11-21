В Британии нашли «инопланетное» существо 21.11.2024, 21:46

2,444

Его выбросило на берег в Сассексе.

Жители гавани Рай в британском Сассексе наткнулись на необычное существо, выброшенное на берег. Его странный вид вызвал волну обсуждений в соцсетях, где пользователи в шутку окрестили находку «инопланетянином». Однако эксперты из заповедника Rye Harbour Nature Reserve подтвердили, что это морской червь под названием «морская мышь», пишет What’s The Jam.

Морская мышь, длиной около 15 см, редко появляется на поверхности, но иногда шторма выбрасывают этих существ на берег. Ученые пояснили, что червь обладает уникальной способностью отражать свет благодаря «фотонной инженерии». Эта особенность помогает ему отпугивать хищников в темных глубинах моря, создавая яркую радужную окраску.

На опубликованном заповедником видео показано, как медлительное существо двигается по берегу. Комментаторы в сети бурно обсуждали находку, сравнивая червя с ресницей, волосами Дональда Трампа и хаггисом.

Найденный червь был возвращен обратно в море.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com