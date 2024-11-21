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Кандидат Трампа в генпрокуроры США отказался от должности

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  • 21.11.2024, 21:57
Кандидат Трампа в генпрокуроры США отказался от должности
Мэтт Гетц

Причиной стало сопротивление со стороны Сената.

Кандидат Дональда Трампа на должность генерального прокурора США Мэтт Гетц заявил, что снимает свою кандидатуру с рассмотрения. Причиной стало сопротивление со стороны Сената.

Об этом сообщает Reuters.

«Нет времени тратить на бесполезный затяжной спор в Вашингтоне, поэтому я сниму свое имя с рассмотрения на должность генерального прокурора. Минюст Трампа должен быть на месте и готов к работе в первый же день», - заявил Гетц.

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