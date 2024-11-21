На Москву и Подмосковье обрушился шторм

На Москву и Подмосковье обрушился шторм1
- 21.11.2024, 22:03
Прогнозируется, что выпадет до половины месячной нормы осадков.
В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности в результате обрушившегося шторма, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
«Синоптики предупреждают о порывах до 25 м/с. Прогнозируется, что выпадет до половины месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС Москвы выпустила экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.