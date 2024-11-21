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Кувейт потратит более $30 млрд на увеличение добычи нефти

  • 21.11.2024, 22:09
Кувейт потратит более $30 млрд на увеличение добычи нефти

Эмират намерен обрушить цены на нефть.

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) планирует потратить около 10 млрд динаров ($33 млрд) в течение пяти лет на наращивание мощностей по добыче нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы стремимся сделать огромные инвестиции», – заявил исполнительный директор Наваф Аль-Сабах. Он добавил: «Это не только для того, чтобы поддерживать наши производственные мощности, но в конечном счете развивать их так, как требует наша стратегия».

Расходы KPC являются частью инвестиционной программы стоимостью 20 млрд динаров ($65,03 млрд), которая стартовала в апреле и охватывает все – от добычи до нефтехимии. Подразделение разведки и добычи государственной компании нацелено на мощность 3,2 млн баррелей в день следующего года, и в конечном итоге 4 млн баррелей в день до 2035 года.

Кувейт уже входит в десятку крупнейших мировых производителей, прокачивая чуть менее 2,5 млн баррелей в день.

«Нужно заменить по меньшей мере 3 млн баррелей в день производственных мощностей в год из существующих месторождений по всему миру», – добавил Наваф Аль-Сабах.

Инвестиционная программа требует от KPC брать на себя больше долгов. Компания использует возобновляемую кредитную линию для ежедневных операций и изучает другие варианты финансирования, включая возможные соглашения по долям в трубопроводах, для будущих проектов.

Потенциальным препятствием для расширения KPC является квота добычи ОПЕК+, что составляет около 2,4 миллиона баррелей в день. Группа должна начать серию ежемесячных увеличений в начале следующего года, но они будут скромными.

«Мы твердо верим, что нам нужны эти производственные мощности», – отметил исполнительный директор.

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