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США «категорически отвергают» ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта

  • 21.11.2024, 22:23
США «категорически отвергают» ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.

Соединенные Штаты Америки «категорически отвергают» ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США, сообщает The Guardian.

Совет нацбезопасности заявил, что обеспокоен поспешным решением Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест.

«Соединенные Штаты четко заявили, что у МУС нет юрисдикции по этому делу», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее США приветствовали решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина и других чиновников РФ за зверства в Украине. Однако Вашингтон был против преследования судом Нетаньяху и Галанта.

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