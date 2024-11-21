Среди участников полумарафона в Китае впервые были роботы
- 21.11.2024, 22:37
Задача роботов заключалась в том, чтобы задавать темп.
На старт ежегодной международной дистанции длиной 21.5 километра, которая проходит в Ханчжоу, на сей раз вышли необычные бегуны.
Это были механические роботы, способные выдерживать средний темп для профессионального стайера (бегуна на длинные дистанции) в течение минимум четырех часов. Задача двух роботов заключалась как раз в том, чтобы задавать этот темп.
Специфика длинного бега в том, что, помимо претендующих на победу атлетов, всегда на старт выходят пейсмейкеры — это участники, которые находятся впереди в течение конкретного промежутка дистанции, принимая на себя встречный ветер и дирижируя скоростью пелетона. Они выкладываются, отдавая все силы за несколько километров до финиша, и сходят с трассы. Это делается ради того, чтобы, в частности, сильнейшим спортсменам было проще установить рекорд того или иного полумарафона.
В данном случае роль пейсмейкеров как раз была доверена роботам. Организаторы по окончании соревнований положительно оценили данный опыт и подчеркнули, что готовы прибегать к нему в будущем.