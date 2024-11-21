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WSJ: Генерал Северной Кореи получил ранение в Курской области

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  • 21.11.2024, 22:47
  • 3,558
WSJ: Генерал Северной Кореи получил ранение в Курской области

Это произошло во время недавних ударов украинских военных.

Высокопоставленный северокорейский генерал получил ранения в Курской области. Это произошло во время недавних ударов украинских военных.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Анонимный западный чиновник сообщил, что высокопоставленный северокорейский генерал был ранен во время недавнего украинского удара в районе Курска.

Это первый раз, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный стал жертвой российской агрессии против Украины.

Напомним, что этой осенью Северная Корея направила войска на помощь Российской Федерации.

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