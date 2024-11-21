Ученые рассказали, может ли быть здоровым человек с лишним весом 21.11.2024, 23:00

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Команда исследователей перевернула традиционные представления о здоровье с ног на голову.

Исследование, опубликованное в издании Daily Mail, охватило почти 400 000 человек и показало, что люди с малоподвижным образом жизни имеют значительно более высокие показатели риска смерти, по сравнению с физически здоровыми. Кроме того, они в два-три раза чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако новые данные свидетельствуют, что такому риску могут подвергаться и спортсмены.

Большой или маленький вес не является показателем хорошего физического состояния человека. По результатам последнего исследования, лишние килограммы далеко не всегда служат угрозой для здоровья, если человек обладает прекрасной энергией и физической силой.

Стереотипы заставляют нас верить в то, что полный человек намного слабее и уязвимее, чем худые люди. Но это не совсем так. Людей с лишним весом напрасно считают неуклюжими и беспомощными, поскольку многое зависит от образа жизни человека и того, как он распоряжается своим здоровьем.

Команда исследователей из Университета Вирджинии перевернула традиционные представления о здоровье с ног на голову, обнаружив, что люди с лишним весом или ожирением, но в прекрасной физической форме, подвергаются такому же риску смерти, как и те, у кого «нормальный» вес. В самом исследовании приняли участие представители нескольких групп в возрасте от 42 до 64 лет, основную массу составили женщины.

Результаты экспериментов показали, что у людей с избыточным весом не было замечено отрицательных показателей, которые могли бы значительно увеличить риск их смертности по сравнению с участниками с нормальным весом. А вот люди, которые были не в форме, независимо от их веса, подвергались более высокой вероятности ухудшения здоровья.

«Наибольшее снижение риска смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний происходит, когда люди, ведущие малоподвижный образ жизни, умеренно повышают свою физическую активность», — отмечает Ангади.

Но это совсем не значит, что вес не имеет значения. Напротив, исследователи предлагают полностью изменить подход к здоровому образу жизни: вместо того, чтобы концентрироваться исключительно на снижении веса и идеальной фигуре, лучше делать упор на поддержании физической активности и хорошего самочувствия.

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