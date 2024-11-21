закрыть
21 ноября 2024, четверг, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Когда все потребности закрыты, наступает момент, когда ты работаешь просто потому, что тебе интересно»

1
  • 21.11.2024, 23:14
«Когда все потребности закрыты, наступает момент, когда ты работаешь просто потому, что тебе интересно»

Белорус рассказал, как работал сутками и зарабатывал по $10 тысяч в месяц.

Алексею 28 лет, и он родом из Минска. У него есть жена, собака породы самоед, съемная квартира в польском Гданьске — и еще зарплата больше пяти тысяч долларов. Правда, чтобы выйти на такой уровень дохода, пришлось не просто немало потрудиться, но и значительно «посадить» здоровье. «Зеркало» поговорило с Алексеем о том, что нужно айтишнику, чтобы заработать такие деньги, готов ли он, что его заменит ИИ, и стал ли счастливее с такой зарплатой.

«В Беларуси увеличивали зарплату планово — просто закладывали в бюджет»

Свой карьерный путь Алексей начал около пяти лет назад, когда еще учился в университете. Стартовав с начинающего разработчика на третьем курсе в 2019 году, к выпускному смог подняться до «более или менее вменяемой позиции».

— После окончания университета перешел в новую компанию, и моя зарплата была 1400 рублей, — рассказывает он. — Спустя примерно год я уже получал 1300 долларов (примерно 3300 рублей по среднегодовому курсу Нацбанка на 2021-й. — Прим. ред.). В Беларуси мне увеличивали зарплату планово: просто закладывали повышения в бюджет.

В 2021 году Алексей с супругой решили переезжать из Беларуси. Хотелось и чувствовать себя более безопасно, и в целом иметь перспективы.

— Тогда в нашей компании еще были в новинку переезды, но мы все-таки решились, — рассказывает молодой человек. — И когда я приехал в Польшу, менеджер прямо спросил, собираюсь ли я оставаться тут. На мой ответ, что нет, предложил оформиться через посредника. И я посчитал, что это выгоднее. Конечно, когда есть трудовой контракт, вас со всех сторон прикрывает закон: не могут внезапно уволить просто потому, что так захотел основатель компании, есть оплачиваемый отпуск, больничный. Но так как я не собираюсь остаться тут надолго, нет смысла платить дополнительные налоги и откладывать на пенсию.

Через несколько месяцев после переезда мужчина сменил работу и стал сотрудничать с датской компанией уже по контракту. Тогда его доход впервые серьезно вырос: на новом месте он стал зарабатывать в два раза больше.

— Эта компания была намного более лояльной, когда дело касалось оплаты, скажем так, — говорит Алексей. — Плюс там были годовые бонусы и повышения зарплаты за какие-то заслуги. Например, ты встал в три часа ночи и спас продакшен от того, чтобы он сломался, и юзеры ничего не заметили. Такое у меня было несколько раз. И потом повышали зарплату внепланово. В целом если ты проходишь интервью на более высокий уровень или просто менеджер видит, что ты хорошо работаешь, — тоже будет прибавка.

Повышение зарплаты в датской компании очень порадовало, признается Алексей. Было приятно не проверять постоянно, сколько осталось на счету. Особенно ощущался контраст по сравнению с Беларусью.

— Разница довольно большая, потому что там нужно было буквально считать деньги, — вспоминает собеседник. — Когда ты зарабатываешь 1600 рублей, на них можно жить, вопросов нет. Но какую-то сумму забирает автомобиль, аренда квартиры, еще какие-то вопросы порешать. И в итоге денег остается немного, и ты живешь буквально от зарплаты к зарплате. Конечно, откладывать иногда можно, но не больше пары сотен долларов. А потом все стало намного проще. Не нужно задумываться о каких-то вещах, а потратить 100 долларов на какую-то импульсивную покупку — не проблема.

«Не могу сказать, что все это хорошо повлияло на ментальное здоровье»

За несколько лет работы в компании из Дании доход Алексея увеличился с 2500 долларов (около 6325 рублей по среднегодовому курсу Нацбанка за 2021 год) до 5000 долларов (16 050 рублей по среднему курсу Нацбанка с января по июнь 2024 года). Но у всего этого была обратная сторона: во многом зарплата росла из-за переработок.

— Такой резкий рост был не на пустом месте, я приложил огромные усилия, — отмечает белорус. — Не могу сказать, что все это хорошо повлияло на ментальное здоровье. И сразу хочу сказать, что денежный выхлоп от этой работы не всегда закрывает проблемы, которые создает эта самая работа.

Дело в том, что в той компании было особое, «щепетильное» отношение к переработкам, объясняет белорус. Что, впрочем, не мешало работать по вечерам.

— У компании была такая фишка: так называемый овертайм. То есть работа после основного времени или выполнение задач, которые нужно сделать в нерабочее время. И эти часы оплачивались по ставке вдвое больше. Что довольно привлекательно, когда тебе 25 лет. Кажется, что это абсолютно потрясающая идея — работать в такое время. И поэтому я без сомнений брал такие задачи в большом количестве, — вспоминает молодой человек. — Но спустя год был момент, когда на проекте была огромная задача, связанная с миграцией между дата-центрами. Она требовала огромного участия с моей стороны. То есть работа начинается в восемь и идет до пяти вечера. А потом с восьми и примерно до трех утра идет ночная работа.

В таком режиме в 2023 году Алексей провел два месяца. В каждый из них получал примерно в 1,75 раза больше обычной зарплаты, около 10 тысяч долларов (примерно 30 000 рублей по среднегодовому курсу Нацбанка за 2023 год). Деньги в тот момент были нужны: у белоруса и его жены есть собака породы самоед, который были нужны две операции по замене сустава. А каждая из них стоила примерно пять тысяч долларов.

— Нужно понимать, что полностью сокращается социальная жизнь, потому что на нее реально нет времени, — описывает он обратную сторону полученных тысяч долларов. — Ты просто сидишь целый день на стуле. Несколько месяцев такой жизни очень негативно влияют на здоровье. Тогда я заработал себе гастрит, до сих пор лечусь. Хотя это хроническая вещь, не знаю, смогу ли избавиться. И в целом это очень негативно повлияло, было тяжело отходить.

Несмотря на непростые условия и проблемы со здоровьем, тот опыт Алексей называет «интересным». И шутит: эти два месяца помогли понять, что так делать не стоит.

— Если бы мне предложили такое сейчас, я бы отказался, — уверен он.

Тем, кто переживает за исход операции питомца Алексея, рассказываем: пока сделали только одну процедуру, и собака еще хромает. К тому же собеседник уверен, что врач не до конца качественно провел все манипуляции. Сейчас животное водят на физиотерапию.

«Поехать в отпуск на выходные? Без проблем»

Этим летом Алексей ушел из компании и стал работать на себя. А еще сменил специальность на девопс (или DevOps, от англ. Development Operations)

— Эта позиция как бы посередине между разработчиком и администратором, — объясняет он. — То есть люди, которые отвечают за практически все, что не связано с написанием самого приложения. Например, превращение кода в работающее приложение на устройстве пользователя — это работа девопсера. Всевозможные настройки серверов, всего, что связано с инфраструктурой. Хотя навыки написания кода тоже нужны, причем довольно высокие. Потому что нужно знать как минимум несколько языков программирования.

Мотивация для такого решения была простой, говорит молодой человек: сфера «более перспективная». И к тому же, так как он снова работает на себя, платит меньше налогов.

— Всего сейчас каждый месяц мне приходит что-то в районе 30 тысяч злотых (24,8 тысячи рублей по курсу Нацбанка на 21 ноября. — Прим. ред.). А после уплаты налогов остается примерно районе 23 тысяч злотых (19 тысяч рублей), — рассказывает он о доходе на новом месте. — Теперь работаю по обычному графику, как и все, 40 часов в неделю, каждый день есть обед. Но оплачиваемого отпуска, например, у меня нет: зарплата зависит только от количества рабочих дней. То есть я без проблем могу взять выходной, но тогда ничего не получу.

Рассуждая о том, сколько он зарабатывает сейчас, собеседник замечает: если бы не менял работу, когда это было нужно, и не уходил с проектов, которые категорически не нравились, столько получать бы не смог.

— Потому что когда меняешь работу, не ищешь то, что соответствует текущему уровню заработка. А наоборот, рассчитываешь на прибавку: на 500, тысячу или две тысячи евро больше, — объясняет он свою логику.

Так как резкого скачка зарплаты у Алексея не было (кроме самого первого увеличения), к росту дохода он привыкал постепенно. Поэтому вспоминает: каждая новая прибавка воспринималась как данность.

— Есть работа, тебе она интересна, и у этой работы есть выхлоп, — описывает он свое отношение к деньгам. — К тому же раньше, когда повышалась оплата на 500 долларов, это было событие: «Вау, круто, 500 долларов». А сейчас это воспринимается как данность: ну повысили и повысили, это ничего не меняет. Я не воспринимаю это как что-то необходимое. Нет такого, что я получил деньги и быстрее побежал их тратить. Они есть, ну да (смеется). Но все-таки это не самоцель.

С другой стороны, с ростом зарплаты увеличились и расходы, отмечает мужчина. К примеру, каждая новая съемная квартира стола дороже предыдущей. Зато расходы на продукты, к примеру, не выросли: как было 70 евро в неделю, так и осталось.

— Появилась возможность покупать более дорогие подарки и меньше задумываться, сколько это стоит. Да и просто можешь позволить себе практически все, что хочется. Поехать в отпуск на выходные? Без проблем. Арендовать дом на неделю и поехать туда? Тоже без проблем, — перечисляет он. — Стал меньше обращать внимание на цены. Условно, если раньше покупку телефона можно было планировать несколько месяцев, сейчас это просто делается с зарплаты.

«Работаешь просто потому, что тебе интересно»

Основное изменение, которое заметил белорус с ростом зарплаты, — уверенность в завтрашнем дне, которая пришла вместе с финансовой подушкой.

— Это дало возможность спокойно жить, не обращая внимания ни на что. Условно, если начнется война, придет новая волна короны или закончится интернет в мире, это не будет концом света. А раньше было бы катастрофой, — делится он. — Копил я ее постепенно, не могу сказать, сколько точно времени заняло. Просто процент от зарплаты шел на заначку.

Особенно важно такое ощущение в эмиграции, добавляет он. С большой зарплатой чувствуешь себя намного безопаснее, так как всегда есть возможность для «плана Б». Даже на случай очередного «шторма» в IT-сфере, в которой сейчас не лучшая обстановка.

— Сейчас сложно найти работу тем, кто только начинает. Либо тем, кто занимается узко направленными вещами, — считает Алексей. — Например, мне удалось найти работу примерно за два месяца. Притом что я искал не очень активно. В этом плане проблема скорее в том, что конкретно моя работа через лет пять будет полностью заменена AI. И это не опасение, а грубая реальность, с этим нужно просто смириться. Поэтому я просто надеюсь, что мне удастся скопить достаточно капитала, вложиться в акции, квартиры и существовать на эти средства. Но, может, этого и не произойдет.

Кроме чувства спокойствия, других эмоций деньги у него не вызывают, признается мужчина. Отсутствие радости от них тоже не огорчает, а наоборот — мотивирует искать удовольствие в другом.

— Когда уже вообще все потребности закрыты, наступает момент, когда ты работаешь просто потому, что тебе интересно, а не потому, что нужно на что-то жить. Приносит удовольствие не то, что отработал двести часов и получил много денег, а то, что сделал классную вещь, остальные сказали, что это круто, и похлопали, — делится Алексей. — Поэтому для меня это больше интересное занятие, чем способ зарабатывать на жизнь. Но при этом сомневаюсь, что я занимался бы чем-то другим. Наверное, это тоже важно.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов
Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип