«Когда все потребности закрыты, наступает момент, когда ты работаешь просто потому, что тебе интересно» 1 21.11.2024, 23:14

Белорус рассказал, как работал сутками и зарабатывал по $10 тысяч в месяц.

Алексею 28 лет, и он родом из Минска. У него есть жена, собака породы самоед, съемная квартира в польском Гданьске — и еще зарплата больше пяти тысяч долларов. Правда, чтобы выйти на такой уровень дохода, пришлось не просто немало потрудиться, но и значительно «посадить» здоровье. «Зеркало» поговорило с Алексеем о том, что нужно айтишнику, чтобы заработать такие деньги, готов ли он, что его заменит ИИ, и стал ли счастливее с такой зарплатой.

«В Беларуси увеличивали зарплату планово — просто закладывали в бюджет»

Свой карьерный путь Алексей начал около пяти лет назад, когда еще учился в университете. Стартовав с начинающего разработчика на третьем курсе в 2019 году, к выпускному смог подняться до «более или менее вменяемой позиции».

— После окончания университета перешел в новую компанию, и моя зарплата была 1400 рублей, — рассказывает он. — Спустя примерно год я уже получал 1300 долларов (примерно 3300 рублей по среднегодовому курсу Нацбанка на 2021-й. — Прим. ред.). В Беларуси мне увеличивали зарплату планово: просто закладывали повышения в бюджет.

В 2021 году Алексей с супругой решили переезжать из Беларуси. Хотелось и чувствовать себя более безопасно, и в целом иметь перспективы.

— Тогда в нашей компании еще были в новинку переезды, но мы все-таки решились, — рассказывает молодой человек. — И когда я приехал в Польшу, менеджер прямо спросил, собираюсь ли я оставаться тут. На мой ответ, что нет, предложил оформиться через посредника. И я посчитал, что это выгоднее. Конечно, когда есть трудовой контракт, вас со всех сторон прикрывает закон: не могут внезапно уволить просто потому, что так захотел основатель компании, есть оплачиваемый отпуск, больничный. Но так как я не собираюсь остаться тут надолго, нет смысла платить дополнительные налоги и откладывать на пенсию.

Через несколько месяцев после переезда мужчина сменил работу и стал сотрудничать с датской компанией уже по контракту. Тогда его доход впервые серьезно вырос: на новом месте он стал зарабатывать в два раза больше.

— Эта компания была намного более лояльной, когда дело касалось оплаты, скажем так, — говорит Алексей. — Плюс там были годовые бонусы и повышения зарплаты за какие-то заслуги. Например, ты встал в три часа ночи и спас продакшен от того, чтобы он сломался, и юзеры ничего не заметили. Такое у меня было несколько раз. И потом повышали зарплату внепланово. В целом если ты проходишь интервью на более высокий уровень или просто менеджер видит, что ты хорошо работаешь, — тоже будет прибавка.

Повышение зарплаты в датской компании очень порадовало, признается Алексей. Было приятно не проверять постоянно, сколько осталось на счету. Особенно ощущался контраст по сравнению с Беларусью.

— Разница довольно большая, потому что там нужно было буквально считать деньги, — вспоминает собеседник. — Когда ты зарабатываешь 1600 рублей, на них можно жить, вопросов нет. Но какую-то сумму забирает автомобиль, аренда квартиры, еще какие-то вопросы порешать. И в итоге денег остается немного, и ты живешь буквально от зарплаты к зарплате. Конечно, откладывать иногда можно, но не больше пары сотен долларов. А потом все стало намного проще. Не нужно задумываться о каких-то вещах, а потратить 100 долларов на какую-то импульсивную покупку — не проблема.

«Не могу сказать, что все это хорошо повлияло на ментальное здоровье»

За несколько лет работы в компании из Дании доход Алексея увеличился с 2500 долларов (около 6325 рублей по среднегодовому курсу Нацбанка за 2021 год) до 5000 долларов (16 050 рублей по среднему курсу Нацбанка с января по июнь 2024 года). Но у всего этого была обратная сторона: во многом зарплата росла из-за переработок.

— Такой резкий рост был не на пустом месте, я приложил огромные усилия, — отмечает белорус. — Не могу сказать, что все это хорошо повлияло на ментальное здоровье. И сразу хочу сказать, что денежный выхлоп от этой работы не всегда закрывает проблемы, которые создает эта самая работа.

Дело в том, что в той компании было особое, «щепетильное» отношение к переработкам, объясняет белорус. Что, впрочем, не мешало работать по вечерам.

— У компании была такая фишка: так называемый овертайм. То есть работа после основного времени или выполнение задач, которые нужно сделать в нерабочее время. И эти часы оплачивались по ставке вдвое больше. Что довольно привлекательно, когда тебе 25 лет. Кажется, что это абсолютно потрясающая идея — работать в такое время. И поэтому я без сомнений брал такие задачи в большом количестве, — вспоминает молодой человек. — Но спустя год был момент, когда на проекте была огромная задача, связанная с миграцией между дата-центрами. Она требовала огромного участия с моей стороны. То есть работа начинается в восемь и идет до пяти вечера. А потом с восьми и примерно до трех утра идет ночная работа.

В таком режиме в 2023 году Алексей провел два месяца. В каждый из них получал примерно в 1,75 раза больше обычной зарплаты, около 10 тысяч долларов (примерно 30 000 рублей по среднегодовому курсу Нацбанка за 2023 год). Деньги в тот момент были нужны: у белоруса и его жены есть собака породы самоед, который были нужны две операции по замене сустава. А каждая из них стоила примерно пять тысяч долларов.

— Нужно понимать, что полностью сокращается социальная жизнь, потому что на нее реально нет времени, — описывает он обратную сторону полученных тысяч долларов. — Ты просто сидишь целый день на стуле. Несколько месяцев такой жизни очень негативно влияют на здоровье. Тогда я заработал себе гастрит, до сих пор лечусь. Хотя это хроническая вещь, не знаю, смогу ли избавиться. И в целом это очень негативно повлияло, было тяжело отходить.

Несмотря на непростые условия и проблемы со здоровьем, тот опыт Алексей называет «интересным». И шутит: эти два месяца помогли понять, что так делать не стоит.

— Если бы мне предложили такое сейчас, я бы отказался, — уверен он.

Тем, кто переживает за исход операции питомца Алексея, рассказываем: пока сделали только одну процедуру, и собака еще хромает. К тому же собеседник уверен, что врач не до конца качественно провел все манипуляции. Сейчас животное водят на физиотерапию.

«Поехать в отпуск на выходные? Без проблем»

Этим летом Алексей ушел из компании и стал работать на себя. А еще сменил специальность на девопс (или DevOps, от англ. Development Operations)

— Эта позиция как бы посередине между разработчиком и администратором, — объясняет он. — То есть люди, которые отвечают за практически все, что не связано с написанием самого приложения. Например, превращение кода в работающее приложение на устройстве пользователя — это работа девопсера. Всевозможные настройки серверов, всего, что связано с инфраструктурой. Хотя навыки написания кода тоже нужны, причем довольно высокие. Потому что нужно знать как минимум несколько языков программирования.

Мотивация для такого решения была простой, говорит молодой человек: сфера «более перспективная». И к тому же, так как он снова работает на себя, платит меньше налогов.

— Всего сейчас каждый месяц мне приходит что-то в районе 30 тысяч злотых (24,8 тысячи рублей по курсу Нацбанка на 21 ноября. — Прим. ред.). А после уплаты налогов остается примерно районе 23 тысяч злотых (19 тысяч рублей), — рассказывает он о доходе на новом месте. — Теперь работаю по обычному графику, как и все, 40 часов в неделю, каждый день есть обед. Но оплачиваемого отпуска, например, у меня нет: зарплата зависит только от количества рабочих дней. То есть я без проблем могу взять выходной, но тогда ничего не получу.

Рассуждая о том, сколько он зарабатывает сейчас, собеседник замечает: если бы не менял работу, когда это было нужно, и не уходил с проектов, которые категорически не нравились, столько получать бы не смог.

— Потому что когда меняешь работу, не ищешь то, что соответствует текущему уровню заработка. А наоборот, рассчитываешь на прибавку: на 500, тысячу или две тысячи евро больше, — объясняет он свою логику.

Так как резкого скачка зарплаты у Алексея не было (кроме самого первого увеличения), к росту дохода он привыкал постепенно. Поэтому вспоминает: каждая новая прибавка воспринималась как данность.

— Есть работа, тебе она интересна, и у этой работы есть выхлоп, — описывает он свое отношение к деньгам. — К тому же раньше, когда повышалась оплата на 500 долларов, это было событие: «Вау, круто, 500 долларов». А сейчас это воспринимается как данность: ну повысили и повысили, это ничего не меняет. Я не воспринимаю это как что-то необходимое. Нет такого, что я получил деньги и быстрее побежал их тратить. Они есть, ну да (смеется). Но все-таки это не самоцель.

С другой стороны, с ростом зарплаты увеличились и расходы, отмечает мужчина. К примеру, каждая новая съемная квартира стола дороже предыдущей. Зато расходы на продукты, к примеру, не выросли: как было 70 евро в неделю, так и осталось.

— Появилась возможность покупать более дорогие подарки и меньше задумываться, сколько это стоит. Да и просто можешь позволить себе практически все, что хочется. Поехать в отпуск на выходные? Без проблем. Арендовать дом на неделю и поехать туда? Тоже без проблем, — перечисляет он. — Стал меньше обращать внимание на цены. Условно, если раньше покупку телефона можно было планировать несколько месяцев, сейчас это просто делается с зарплаты.

«Работаешь просто потому, что тебе интересно»

Основное изменение, которое заметил белорус с ростом зарплаты, — уверенность в завтрашнем дне, которая пришла вместе с финансовой подушкой.

— Это дало возможность спокойно жить, не обращая внимания ни на что. Условно, если начнется война, придет новая волна короны или закончится интернет в мире, это не будет концом света. А раньше было бы катастрофой, — делится он. — Копил я ее постепенно, не могу сказать, сколько точно времени заняло. Просто процент от зарплаты шел на заначку.

Особенно важно такое ощущение в эмиграции, добавляет он. С большой зарплатой чувствуешь себя намного безопаснее, так как всегда есть возможность для «плана Б». Даже на случай очередного «шторма» в IT-сфере, в которой сейчас не лучшая обстановка.

— Сейчас сложно найти работу тем, кто только начинает. Либо тем, кто занимается узко направленными вещами, — считает Алексей. — Например, мне удалось найти работу примерно за два месяца. Притом что я искал не очень активно. В этом плане проблема скорее в том, что конкретно моя работа через лет пять будет полностью заменена AI. И это не опасение, а грубая реальность, с этим нужно просто смириться. Поэтому я просто надеюсь, что мне удастся скопить достаточно капитала, вложиться в акции, квартиры и существовать на эти средства. Но, может, этого и не произойдет.

Кроме чувства спокойствия, других эмоций деньги у него не вызывают, признается мужчина. Отсутствие радости от них тоже не огорчает, а наоборот — мотивирует искать удовольствие в другом.

— Когда уже вообще все потребности закрыты, наступает момент, когда ты работаешь просто потому, что тебе интересно, а не потому, что нужно на что-то жить. Приносит удовольствие не то, что отработал двести часов и получил много денег, а то, что сделал классную вещь, остальные сказали, что это круто, и похлопали, — делится Алексей. — Поэтому для меня это больше интересное занятие, чем способ зарабатывать на жизнь. Но при этом сомневаюсь, что я занимался бы чем-то другим. Наверное, это тоже важно.

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