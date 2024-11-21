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Белый дом: США будут наращивать военную помощь Украине

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  • 21.11.2024, 23:18
Белый дом: США будут наращивать военную помощь Украине

ВСУ должны иметь все необходимое на поле боя, чтобы противостоять РФ.

США будут продолжать предоставление военной помощи Украине. Поддержку планируют наращивать.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что президент США Джо Байден еще в сентябре заявлял о планах наращивать военную помощь Украине для обороны от российских оккупантов.

«Вчера мы сделали объявление о следующей помощи, которую мы предоставляем, и мы собираемся продолжать делать это, наращивать эту помощь», - заверила Жан-Пьер.

По ее словам, США хотят убедиться, что украинцы имеют все необходимое на поле боя, чтобы противостоять давлению России.

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