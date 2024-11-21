Белый дом: США будут наращивать военную помощь Украине 1 21.11.2024, 23:18

ВСУ должны иметь все необходимое на поле боя, чтобы противостоять РФ.

США будут продолжать предоставление военной помощи Украине. Поддержку планируют наращивать.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что президент США Джо Байден еще в сентябре заявлял о планах наращивать военную помощь Украине для обороны от российских оккупантов.

«Вчера мы сделали объявление о следующей помощи, которую мы предоставляем, и мы собираемся продолжать делать это, наращивать эту помощь», - заверила Жан-Пьер.

По ее словам, США хотят убедиться, что украинцы имеют все необходимое на поле боя, чтобы противостоять давлению России.

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