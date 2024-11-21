В Налибокской пуще для туристов открыли партизанский лагерь 21.11.2024, 23:29

Там можно жить.

Его официальное название – «Партизанское движение Налибокской пущи». На самом деле это уникальный партизанский лагерь на территории Ивьевского района, в котором туристы смогут даже жить.

Как отметили в Министерстве лесного хозяйства, это первый интерактивный партизанский лагерь в стране. Гости смогут не только ознакомиться с экспозицией, но и перенестись на 80 лет назад, проведя ночь в лесу в настоящих партизанских условиях.

«Это сборный образ партизанского лагеря, мы не хотели привязываться к какой-то отдельной бригаде или отряду, поскольку конструкция землянок место к месту отличалась, где-то использовались укрытия. Особенность Налибокского края была в том, что партизаны использовали в том числе так называемые земляные норы – на буграх были земляные ходы, в которых прятались», – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

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