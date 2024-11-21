Министр обороны Германии отказался выдвигаться в канцлеры 21.11.2024, 23:38

Борис Писториус в своем обращении назвал действующего канцлера Шольца выдающимся.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался выдвигать свою кандидатуру в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В своем обращении он назвал действующего канцлера Олафа Шольца выдающимся.

«Я только что проинформировал руководство нашей партии и парламентской группы, что не могу баллотироваться на пост федерального канцлера. В лице Олафа Шольца у нас есть превосходный федеральный канцлер», — сказал министр обороны. Его заявление было опубликовано в официальном Instagram партии. Писториус добавил, что считает Олафа Шольца сильным лидером и поддерживает его кандидатуру.

Накануне, 20 ноября, Олаф Шольц заявил, что вместе с СДПГ он готов вновь побороться за должность канцлера Германии на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в феврале.

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