Министр обороны Германии отказался выдвигаться в канцлеры
- 21.11.2024, 23:38
Борис Писториус в своем обращении назвал действующего канцлера Шольца выдающимся.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался выдвигать свою кандидатуру в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В своем обращении он назвал действующего канцлера Олафа Шольца выдающимся.
«Я только что проинформировал руководство нашей партии и парламентской группы, что не могу баллотироваться на пост федерального канцлера. В лице Олафа Шольца у нас есть превосходный федеральный канцлер», — сказал министр обороны. Его заявление было опубликовано в официальном Instagram партии. Писториус добавил, что считает Олафа Шольца сильным лидером и поддерживает его кандидатуру.
Накануне, 20 ноября, Олаф Шольц заявил, что вместе с СДПГ он готов вновь побороться за должность канцлера Германии на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в феврале.