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Разведка Британии оценила изменения в армии РФ за время полномасштабной войны

  • 21.11.2024, 23:54
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Разведка Британии оценила изменения в армии РФ за время полномасштабной войны

Потери – катастрофические.

Британская разведка представила анализ изменений, произошедших в российских сухопутных войсках за 1000 дней войны в Украине. Армия РФ претерпела значительные изменения из-за катастрофических потерь и вынужденной адаптации к длительной войне.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Великобритании в соцсети X.

Согласно информации, общие потери российских военных составляют более 700 тысяч человек (убитыми и ранеными). Отмечается, что большинство новобранцев проходят минимальную подготовку, влияющую на качество действий российских военных.

По технике, уничтожено по меньшей мере 3 500 основных боевых танков и 7 500 единиц бронетехники. Россия компенсирует потери за счет устаревшей техники советского производства, оставшейся в больших количествах со времен СССР.

Также, по данным разведки, российские командиры используют примитивные тактические подходы, способствующие высоким потерям, но позволяющие добиваться ограниченных результатов на поле боя.

Кроме того, в Британии говорят, что к концу 2024 года территориальное продвижение РФ в Украине ускорилось, несмотря на значительные потери. При этом линия фронта стала менее стабильной, чем в предыдущие периоды войны.

Как отметили в разведке, количественное преимущество российской армии и «готовность руководства РФ идти на большие потери» стали ключевыми факторами, позволяющими продолжать агрессию.

«Несмотря на значительные потери, российская армия продолжает действовать за счет численности, старых запасов техники и примитивной тактики. Однако такая стратегия создает длительные риски как для боеспособности российских войск, так и для стабильности фронта», - говорится в сообщении.

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