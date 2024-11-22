Новый телеканал для киноманов начал вещать в Беларуси
- 22.11.2024, 1:09
На нем круглосуточно показывают новинки кино самых разных жанров.
В Беларуси с 19 ноября начал вещать новый телеканал. Об этом сообщает «Белтелеком».
Он делает ставку на эксклюзивность и премьерность. Особенно понравится программа тем, кто обожает кино.
Как отмечает «Белтелеком», новый телеканал называется Suspense и будет вещать на 60-й кнопке. Он уже стал доступен обладателям расширенных и базовых пакетов ZALA IPTV. Также телеканал появится в стандартном тарифном плане «Канапа ТВ» SMART ZALA.
Вещание Suspense будет идти круглосуточно, а покажут там новинки кино самых разных жанров.