Новый телеканал для киноманов начал вещать в Беларуси 22.11.2024, 1:09

На нем круглосуточно показывают новинки кино самых разных жанров.

В Беларуси с 19 ноября начал вещать новый телеканал. Об этом сообщает «Белтелеком».

Он делает ставку на эксклюзивность и премьерность. Особенно понравится программа тем, кто обожает кино.

Как отмечает «Белтелеком», новый телеканал называется Suspense и будет вещать на 60-й кнопке. Он уже стал доступен обладателям расширенных и базовых пакетов ZALA IPTV. Также телеканал появится в стандартном тарифном плане «Канапа ТВ» SMART ZALA.

Вещание Suspense будет идти круглосуточно, а покажут там новинки кино самых разных жанров.

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