закрыть
22 ноября 2024, пятница, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый телеканал для киноманов начал вещать в Беларуси

  • 22.11.2024, 1:09
Новый телеканал для киноманов начал вещать в Беларуси

На нем круглосуточно показывают новинки кино самых разных жанров.

В Беларуси с 19 ноября начал вещать новый телеканал. Об этом сообщает «Белтелеком».

Он делает ставку на эксклюзивность и премьерность. Особенно понравится программа тем, кто обожает кино.

Как отмечает «Белтелеком», новый телеканал называется Suspense и будет вещать на 60-й кнопке. Он уже стал доступен обладателям расширенных и базовых пакетов ZALA IPTV. Также телеканал появится в стандартном тарифном плане «Канапа ТВ» SMART ZALA.

Вещание Suspense будет идти круглосуточно, а покажут там новинки кино самых разных жанров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов
Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип