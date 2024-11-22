Пентагон подтвердил применение Россией экспериментальной баллистической ракеты по Украине 22.11.2024, 3:02

Ракета «Орешник» была создана на базе межконтинентального «Рубежа».

В четверг, 21 ноября, спикер Пентагона Сабринга Сингх заявила, что США подтверждают применение Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности, прототипом которой является межконтинентальная модель РС-26 «Рубеж».

Во время брифинга она подчеркнула, что перед запуском США были кратко проинформированы через линию центра по снижению ядерной угрозы.

«Я могу подтвердить, что Россия запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, прототипом которой является межконтинентальная модель РС-26 Рубеж. Перед запуском США были кратко проинформированы через линию центра по снижению ядерной угрозы», — заявила она.

Других деталей она не привела.

21 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что войска РФ атаковали Днепр 21 ноября новейшей системой средней дальности «Орешник».

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