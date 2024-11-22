Украинские партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии РФ в Донецкой области
- 22.11.2024, 5:42
Устроили диверсию.
Партизаны смогли проникнуть в учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов российской армии. Они устроили там диверсию.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
Как рассказали в «АТЕШ», около полугода назад их агент подписал контракт с ВС РФ. Он был направлен в один из учебных центров операторов беспилотников.
Во время службы там он постоянно передавал разную оперативную информацию Силам обороны Украины, в частности, и данные о расположении штабов и складов с боеприпасами.
«Некоторое время назад наш агент передал информацию о планах наступления одного из подразделений противника на Торецком направлении. Было раскрыто место нахождения операторов ударных БПЛА, по которым был нанесен удар», - сообщили в «АТЕШ».