ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на определенной территории 2 22.11.2024, 8:10

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Пентагон озвучил детали.

Силы обороны Украины собираются использовать американские противопехотные мины, которые Вашингтон решил предоставить Киеву в рамках оборонной помощи только на украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя главы Министерства обороны США Сабрины Сингх на брифинге.

Отвечая на вопрос об использовании ВСУ такого вооружения на поле боя, она отметила, что «украинцы дали нам свои заверения, что они собираются использовать их только в Украине».

«Мы предлагаем - разные варианты типа мин. Я просто не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности», - сказала Сингх.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона добавила, что важно отметить, что причина, почему Штаты предоставляют противопехотные мины Украине, заключается в том, что «поле боя и борьба изменилась» в контексте продолжающейся войны РФ против Украины, и Вашингтон реагирует и это в плане оказания помощи ВСУ.

«Россия изменила свою тактику. Следовательно, они не ведут (наступления, - ред.) своими механизированными силами», - рассказала Сингх.

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