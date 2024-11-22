«Первый боец Америки»: Трамп выбрал нового кандидата на должность генпрокурора США 22.11.2024, 8:15

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После отказа предыдущего.

Победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп решил выдвинуть бывшего генерального прокурора Флориды Памелу (Пэм) Бонди на должность руководителя Министерства юстиции. Перед этим кандидат новоизбранного президента Мэтт Гетц отказался от должности генпрокурора.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, Пэм «переориентирует Министерство юстиции на его цель - борьбу с преступностью и восстановление безопасности Америки».

«Я знал Пэм много лет - она умная и жесткая, она первый боец Америки, которая прекрасно справится с работой генерального прокурора!» - говорится в заявлении новоизбранного президента Штатов на платформе Truth Social.

В случае подтверждения, Бонди должна возглавить в ведомстве отдел в центре многих ключевых политических инициатив Трампа, включая планы усиления иммиграционного контроля и охраны границы.

Напомним также, что ранее Трамп пообещал «обновить» состав Министерства юстиции США, которое он критиковал за два федеральных обвинения, предъявленных специальным прокурором Джеком Смитом о попытке избранного президента отменить выборы 2020 года и незаконное хранение секретных документов.

Что известно о Пэм Бонди

59-летняя Памела Бонди является американским адвокатом и политиком, представительницей Республиканской партии США. Она занимала должность 37-го генерального прокурора Флориды с 2011 по 2019 год, став первой женщиной, избранной на этот пост.

В 2020 году Бонди была одним из защитников Дональда Трампа во время его первого процесса по импичменту.

Бонди до 2024 года возглавила юридическое подразделение Института политики, которое поддерживает Трампа.

«Самоустранение» кандидата Трампа в генпрокуроры Гетца

ПервоначальноТрамп избрал конгрессмена из Флориды Метта Гетца своим генеральным прокурором в будущей администрации.

При этом американские СМИ сообщали, что Трампу может не хватить голосов для назначения генпрокурора.

Так, отметим, что для того чтобы Гетц получил должность, его назначение должно сначала согласовать американский Сенат.

Напомним, что Гетц, в частности, являлся объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, которое закончилось без предъявления обвинений.

Однако вчера, 21 ноября, Гетц заявил, что больше не будет претендовать на должность нового генпрокурора.

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