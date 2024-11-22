Удар Storm Shadow по бункеру в Курской области: поражены два топ-генерала КНДР и РФ

Удар Storm Shadow по бункеру в Курской области: поражены два топ-генерала КНДР и РФ2
- 22.11.2024, 8:28
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Ранены и ликвидированы более 50 высокопоставленных офицеров
В результате атаки ВСУ на командный пункт ВС РФ в селе Марьино Курской области РФ мог получить ранения один из офицеров Северной Кореи, которые там оказались после договоренностей Пхеньяна и Москвы. О деталях удара Украины с применением западных ракет Storm Shadow рассказало издание The Wall Sreet Journal.
Журналисты получили информацию о последствиях удара по бункеру от неназванных источников среди западных политиков — о ком именно идет речь, не указали. Собеседник заявил, что во время воздушной атаки пострадал высокопоставленный топ-генерал Северной Кореи. О его состоянии, а также о других пострадавших данных не поступало.
Удар Сил обороны по российскому военному объекту в Курской области произошел днем 20 ноября. На видео, снятом разведывательным беспилотником, видно около 10 прилетов Storm Shadow в точку возле села Марьино. Позже OSINT-аналитики установили, что в данной точке расположен подземный бункер командования ВС РФ: ракеты имели достаточную мощность, чтобы пробить метровые перекрытия и нанести ущерб.
Между тем аналитики проекта «КиберБорошно» назвали точные координаты попадания — 51.5919869,34.9476394 и 51.5865010,34.9477441. Также в сети отыскалось сообщение в российском паблике, в котором говорилось о потерях ВС РФ в результате удара Storm Shadow.
Указывалось, что мог попасть под удар российский генерал-лейтенант Солодчук, первый заместитель командующего войсками Ленинского округа. Кроме того, могли получить ранения 33 человека — солдат и офицеров РФ и КНДР. Еще 18 человек — вероятно, погибли.