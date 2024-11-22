Forbes: РФ создала ракету «Орешник», нарушив договоренности заключенные с США 22.11.2024, 8:39

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Ее делали на основе другой баллистической ракеты РС-26 «Рубеж».

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник», которой РФ 21 ноября атаковала Днепр, была создана «коварными» нарушителями Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Об этом пишет Forbes.

Журналисты напомнили, что заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх описала «Орешник» как вариант российской баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», которая является 40-тонной ракетой на твердом топливе, относящейся к двум договорным категориям.

В зависимости от угла, под которым она запускается, РС-26 может пролететь чуть более 3400 миль, а это делает ее межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). В то же время ее можно называть крылатой ракетой воздушного базирования (КРВБ), которая имеет меньшую дальность, чем 3400 миль.

Проблема для разработчиков РС-26 заключалась в том, что до 2019 года Соединенные Штаты и Россия были участниками Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, который запрещал испытания и развертывание ракет на расстоянии от 310 до 3400 миль.

«Способные нести ядерный боезаряд, а также наносить удар с минимальным предупреждением, МБР обладают уникальным дестабилизирующим действием — отсюда и договор. Но Россия тайно продолжала разрабатывать ракеты этой категории, что в конце концов заставило Соединенные Штаты выйти из Договора, несмотря на некоторые возражения со стороны сторонников контроля над вооружениями в 2019 году. Россия вскоре поступила так же», — говорится в материале.

По словам журналистов, то, что «Орешник» является версией РС-26, доказывает то, что первый не обязательно является МБР, а вторая почти наверняка ею не является.

Эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен отметил, что «Орешник» даже «немного забавный» из-за своего запутанного происхождения.

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