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ВСУ из HIMARS накрыли скопление российской пехоты на Юге

  • 22.11.2024, 8:44
  • 1,748
ВСУ из HIMARS накрыли скопление российской пехоты на Юге

Ракета прилетела точно в цель.

В Запорожской области украинские артиллеристы ударили по полигону, на котором тренировалась российская пехота. В военной разведке Украины рассказали, что скопление россиян обнаружили их беспилотники, после чего было принято решение нанести ракетный удар, передает «Диалог.UA».

За передвижением россиян на полигоне разведывательные беспилотники наблюдали некоторое время перед ударом.

Когда россияне остановились у автомобилей, недалеко от них прилетел один снаряд из реактивной установки HIMARS.

В ГУР рассказали, что ударом по полигону удалось ликвидировать 7 оккупантов: 3 погибли сразу, и еще 4 умерли от ранений.

Вероятно, украинские артиллеристы использовали только один снаряд из-за того, что пытались сразу сменить позиции, чтобы не быть обнаруженными российской разведкой.

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