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«Беларуская выведка»: Лукашенко боится, что его самолет собьют

  • 22.11.2024, 8:53
  • 2,178
«Беларуская выведка»: Лукашенко боится, что его самолет собьют

Такого уровня мер «безопасности» не предпринималось еще никогда.

На время «выборов» на базе Службы безопасности Лукашенко сформирован оперативный штаб по проведению «выборов». К штабу прикомандированы специалисты из всех силовых ведомств для координации деятельности всего силового блока, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Необычно то, что к службе прикомандирован необычно большой объем рядового состава МВД для усиления охраны периметров и маршрутов следования. Рассматривается весь спектр угроз.

Особое внимание уделяется восточному флангу. Наши источники сообщают, что Служба безопасности принимает особые меры безопасности в отношении самолета Лукашенко. Такого уровня мер безопасности не предпринималось еще никогда.

«Все помнят, как закончил Пригожин», — отмечают авторы канала.

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