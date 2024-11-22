«Беларуская выведка»: Лукашенко боится, что его самолет собьют
- 22.11.2024, 8:53
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Такого уровня мер «безопасности» не предпринималось еще никогда.
На время «выборов» на базе Службы безопасности Лукашенко сформирован оперативный штаб по проведению «выборов». К штабу прикомандированы специалисты из всех силовых ведомств для координации деятельности всего силового блока, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».
Необычно то, что к службе прикомандирован необычно большой объем рядового состава МВД для усиления охраны периметров и маршрутов следования. Рассматривается весь спектр угроз.
Особое внимание уделяется восточному флангу. Наши источники сообщают, что Служба безопасности принимает особые меры безопасности в отношении самолета Лукашенко. Такого уровня мер безопасности не предпринималось еще никогда.
«Все помнят, как закончил Пригожин», — отмечают авторы канала.