В Киеве экстренно отменили заседание Верховной рады 22.11.2024, 8:58

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Названа причина.

В Верховной раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники и нардепа Алексея Гончаренко.

По данным собеседников издания, депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.

По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание планируется в декабре.

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