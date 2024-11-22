закрыть
22 ноября 2024, пятница, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киеве экстренно отменили заседание Верховной рады

  • 22.11.2024, 8:58
  • 1,646
В Киеве экстренно отменили заседание Верховной рады

Названа причина.

В Верховной раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники и нардепа Алексея Гончаренко.

По данным собеседников издания, депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.

По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание планируется в декабре.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов
Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип