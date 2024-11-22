В Киеве экстренно отменили заседание Верховной рады
- 22.11.2024, 8:58
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Названа причина.
В Верховной раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники и нардепа Алексея Гончаренко.
По данным собеседников издания, депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.
По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание планируется в декабре.