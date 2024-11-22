ВСУ взяли в плен большую группу россиян под Курском 22.11.2024, 9:13

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В армии РФ сейчас зафиксирован антирекорд по потерям.

Позитивными новостями на Курском направлении поделился военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Свое заявление он сделал в эфире телеканала FREEДОМ.

«Согласно данным Генштаба ВСУ, можно сказать об успешном характере боевых действий Сил обороны Украины как в проведении обороны, так и наступательных действий. Российским оккупантам не удалось продавить оборону Украины в районе Малой Локни, самые тяжелые бои продолжаются в районе Плехово (села в Суджанском районе Курской области РФ, - ред.)», - сказал Снегирев.

Как пояснил аналитик, 26 оккупантов удалось взять в плен украинским десантникам, бойцам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Речь идет о том, что 26 российских военнослужащих захвачены в плен только во время одного боевого столкновения», - уточнил гость эфира.

Он также отметил, что в октябре российские войска понесли рекордные потери на фронте.

«За октябрь Российская Федерация понесла серьезные потери в личном составе - 42 000 человек. Они превысили свой же антирекорд мая. Тогда потери насчитывали около 39 000 уничтоженных российских оккупантов. То есть можем говорить о том, что Силы обороны Украины проводят успешные действия в активной обороне, и проводят операции в плане улучшения тактических положений на отдельных участках фронта», - акцентировал гость эфира.

По словам Снегирева, Россия способна ежемесячно пополнять личный состав на 30-35 тысяч человек. Однако потери в 42 тысячи значительно превышают эти темпы, что затрудняет возможность восстановления живой силы.

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