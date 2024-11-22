«А жив ли Путин?»: на видео из бункера обнаружили странные моменты 1 22.11.2024, 9:26

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Не исключено, что запись была сделана с помощью ИИ.

Путин записал видеообращение об «Орешнике» из того же бункера, что и запись от 24 февраля 2022 года.

Путин или снова прячется от Запада, боясь удара, или его нет в живых, так как видео от 24 февраля 2022 года и 21 ноября 2024 года записаны из одного и того же места.

Скорее всего, речь идет о каком-то тайном бункере российского диктатора, где он пытается скрыться, пишет «Диалог.UA».

Паблик «ВЧК-ОГПУ» обратил внимание на идентичный интерьер комнаты, в которой Путин сделал запись от 21 ноября 2024 года об ударе баллистической ракетой по Днепру.

Аналогичный интерьер в комнате, где Путин рассказывает об «СВО» от 24 февраля 2022 года. Источник пишет, что последнее время Путин находится не в Кремле, а все доклады принимает через звонки по спецсвязям.

Антон Геращенко обратил внимание на другой факт. Он решил поставить на быструю прокрутку ролик от 21 ноября 2024 года. Часто звук и движение губ не совпадают. За все время обращения Путина его руки неподвижно пролежали на столе. Складывается такое впечатление, что они как бы отдельно от туловища. Мимика очень странная, как и произношения некоторых слов.

Не исключено, что запись была сделана с помощью ИИ. На видео от 24 февраля 2022 года руки у Путина двигаются.

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