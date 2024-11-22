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Для владельцев некоторых квартир в Беларуси вводят изменения по оплате услуг ЖКХ

  • 22.11.2024, 9:49
  • 4,538
Для владельцев некоторых квартир в Беларуси вводят изменения по оплате услуг ЖКХ

Изменения вступят в силу уже с 1 декабря.

С 1 декабря владельцам некоторых квартир будут по-новому начислять платежи за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Это предусмотрено постановлением правительства.

Новшества вводят для недееспособных людей, которые постоянно проживают в учреждениях социального обслуживания. К примеру, в социальных пансионатах.

Для этих людей с 1 декабря введут возможность оплачивать по льготным тарифам отопление и техобслуживание за их пустующие квартиры (если там никто больше не зарегистрирован). Но для этого их законным представителям надо обратиться в расчетно-справочный центр по месту нахождения жилого помещения.

«Также, если в этих квартирах отсутствуют приборы учета воды, электроэнергии или газа, то плата за такие коммунальные услуги начисляться не будет, — уточняют в Минжилкомхозе. — Напомним, что сегодня в таких квартирах плата начисляется исходя из условного количества граждан и по нормам потребления».

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