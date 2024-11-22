Немецкие социал-демократы вновь выдвигают Шольца на должность канцлера на выборах

Немецкие социал-демократы вновь выдвигают Шольца на должность канцлера на выборах4
- 22.11.2024, 9:52
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После самоотвода министра обороны Бориса Писториуса.
Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.
Об этом информирует «Радио Свобода».
«Мы хотим идти в следующую избирательную кампанию с Олафом Шольцем», - заявил солидер партии Ларс Клингбайл.
Шольц стал кандидатом от своей партии после того, как министр обороны Борис Писториус сообщил руководству SPD, что не будет баллотироваться в канцлеры от партии.
Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.