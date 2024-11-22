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На выходных в Беларуси будет «репетиция» зимы

  • 22.11.2024, 9:54
  • 2,426
На выходных в Беларуси будет «репетиция» зимы

Синоптики поделились прогнозом.

В выходные в Беларуси продолжится «репетиция» зимы со снегом, гололедицей и порывистым ветром. Ночью будет холодать до -7°С, сообщает Белгидромет.

Уже в пятницу, 22 ноября, днем по юго-востоку Беларуси местами ожидаются сильный снег, мокрый снег и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем −2…+3°С.

Объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

В субботу, 23 ноября, облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах — налипание мокрого снега. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер умеренный, местами порывистый, днем в отдельных районах по западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0…-7°С, днем −2…+3°С.

В воскресенье, 24 ноября, сохранится неустойчивая погода. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах — слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер местами порывистый. Температура воздуха ночью −6…+1°С, максимальная днем −2…+3°С.

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