Стук накладного каблука 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

22.11.2024, 10:01

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Фига в кармане треников, потертых в питерской подворотне, выглядит убого.

Были времена страшнее, но не было... большего убожества в российской власти, чем нынешняя мафиозная бригада.

Сначала был плохо разыгранный цирк под названием «Алле, Маш», когда на брифинге Захарова берет трубку и под включенный микрофон получает инструкции не комментировать удар ВС РФ «баллистическими ракетами». А потом рассказывает, что «уточняла у экспертов, наша ли это тема», но «ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует». Ну, конечно, сначала шарахнули, а потом долго совещались, что говорить и кому.

И пока безответственные временщики в Кремле держали «интригу», эксперты всего мира целый день гадали , нанесла ли Россия впервые за «операцию Z» удар межконтинентальной баллистической ракетой из Астраханской области по Днепру, как заявила Украина, или это было что-то другое.

FТ и «Украинская правда» писали о ракете средней дальности РС-26 «Рубеж». По ней у аналитиков нет единого мнения, можно ли ее считать исключительно межконтинентальной (способна поражать цели на расстоянии меньше 5,5 тыс.км).

Было неизвестно, уведомляла ли Москва Вашингтон за 24 часа о запуске МБР, способной нести ядерные заряды (чтобы исключить ответный запуск США), но известно, что накануне американцы предупреждали о мощной атаке на Киев и закрывали посольство.

И вот, выждав паузу, поздним вечером Путин самодовольно объявил, что это был «комбинированный удар» по объекту ВПК в Днепре («Южмашу») в ответ на обстрел западными ракетами Брянской, Курской областей и на «действия США по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР», что привело к «разрушению системы мировой безопасности». В ходе удара была испытана гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности без ядерного компонента «Орешник», заявил Путин. Он утверждает, что ее невозможно сбить. И намекает, что готов к повышению ставок. (Песков сначала заявил, что РФ не уведомляла США о пуске, а потом, что предупредила за полчаса).

Понятно, что так «великий геополитик», вляпавшийся в последствия своей же авантюры, пытается из нее выползти, требуя от Запада не увеличивать поддержку Украины и пойти на известные уступки в обмен на прекращение огня. А иначе превратит «идущую по плану СВО» в глобальный конфликт.

Типа наш ответ Чемберлену Байдену и Трампу на удары ВСУ ATACMS и британскими Storm Shadow. Мол, предупреждали же, что будем расценивать разрешение бить западным оружием по территории РФ как эскалацию.

Но, во-первых, новый ее виток начал сам «великий геостратег». Если верить СМИ, Трамп во время звонка призывал его не эскалировать конфликт. Но тот сделал наоборот. Начались новые массированные удары по украинским городам, включая Киев. В т.ч. по объектам энергетики, чтобы заморозить и принудить к сговорчивости. Усилилось наступление на Донбассе «мы за ценой не постоим». О чем свидетельствуют и сами Zетники, рассказывающие о неоправданно больших потерях при штурме Белогоровки на Северском направлении, из-за чего был арестован комбриг 7-й бригады «ЛНР» Белоглазов, отстранен начальник штаба 3-й армии и комбриг 123-й бригады. Также ВС РФ усилили темпы контрнаступления в Курской области (по данным аналитиков, тоже сопровождалось неадекватными потерями), собрав группировку в 50 тыс. и включив в нее солдат КНДР (их участие Запад воспринял как расширение масштабов конфликта).

Во-вторых, вся эта ядерная «гибридная» угроза в виде фиги в кармане треников, потертых в питерской подворотне, выглядит не только безответственно, но и убого. Особенно на фоне русских/советских самодержцев, под которыми так пытается себя чистить «великий историк».

Если Путин выступает с позиции Real Politik, то должен понимать, что даже в обмен на захваченные территории остальная Украина уходит под военный зонтик Запада (НАТО или не НАТО - не суть). И у него нет ресурсов на это повлиять, бодаться с США, бить накладным каблуком по трибуне. Учитывая «накладное» состояние экономики, настроения в армии, обществе. Но он блефует и идет на обострение.

Загнанный в угол дед грозит «на горе всем буржуям» поджечь весь мир. Но не ради «светлого будущего всего человечества», а собственного.

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