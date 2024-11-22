Под водой у берегов Аляски найдена загадочная структура, извергающая газ 22.11.2024, 10:15

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Ее природа неизвестна.

Океан покрывает большую часть планеты и хранит под толщей воды множество тайн: ученые то и дело открывают новые виды и все еще не смогли картографировать и треть морского дна планеты. Теперь Береговая охрана США во время картографирования у побережья Аляски наткнулась на загадочную вулканоподобную структуру, которая, похоже, извергает газ, пишет Live Science.

Известно, что структура была обнаружена во время экспедиции, целью которой было картографирование Чукотского моря и моря Бофорта у побережья Аляски. Исследователи, работающие совместно с береговой охраной сообщили, что высота структуры составляет около 500 метров и выглядит как подводный вулкан. Впрочем, ученые также заявляют, что слишком рано определять природу открытия.

Предполагается, что подводная структура может извергать газ — на это указывают данные, полученные и воды над ней, но исследователи все еще не могут сказать наверняка. Команда все еще не берется утверждать, что новая находка является подводным вулканом. Однако ученые выяснили, что ее глубина составляет 1600 метров в самой мелкой точке — простыми словами, чем бы это не было, оно не представляет опасности для навигации.

Ранее неизвестная структура была обнаружена во время трехэтапной миссии на борту ледокола Береговой охраны США «Healy» по картографированию морского дна в Чукотском море и море Бофорта. По словам командира судна «Fairweather» Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Меган Макговерн, которая является соавтором открытия, анализ находки все еще продолжается, но результаты являются захватывающими. Исследователи также надеются, что новая находка прольет свет на то, что может скрываться на морском дне, большая часть которого остается неизученным.

Команда отмечает, что загадочная подводная структура была обнаружена во время первого этапа экспедиции, которая изучает часть области исследования маршрута доступа к портам арктического побережья Аляски (Arctic PARS) вдоль северного побережья. Предполагается, что на втором и третьем этапе миссии ученые будут проводить различные виды исследований океана, в том числе картографировать дно и отбирать пробы, чтобы заполнить пробелы в понимании экспертов отдельных районов.

По словам вулканолога и исследователя-геолога з Аляскинской вулканической обсерватории Тима Орра, который не участвовал в исследовании, результаты этого исследования не будут опубликованы еще несколько недель, а потому в настоящее время все еще мало известно о новой подводной структуре. Увы, ограниченные данные не позволяют сделать какие-либо выводы.

В то же время Орр отмечает, что молодые вулканы в этом регионе маловероятны, а потому газ, обнаруженный над подводной структурой, мог быть связан с процессами, отличными от вулканизма. Например, причиной его появления мог стать глубоко залегающий углеводородный резервуар.

В то же время на Аляске есть подводные вулканы, такие как вулкан Богослоф, но они расположены в районах известного вулканизма, в отличие от объекта, о котором сообщается в новом исследовании.

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