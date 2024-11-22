Активиста «Европейской Беларуси» Дмитрия Козлова снова будут судить 22.11.2024, 10:26

Блогер должен был выйти на свободу через неделю.

В Бобруйске 29 ноября начнется очередной суд над политзаключенным, активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь», блогером ютуб-канала «Серый кот» Дмитрием Козловым.

За день до суда, 28 ноября, он должен был выйти на свободу из бобруйской ИК-2, однако, вероятно, прямо из колонии будет переведен в СИЗО, сообщает правозащитный центр «Весна».

На этот раз Дмитрия Козлова обвиняют по статье 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации колонии). Дело в суде Бобруйского района и Бобруйска будет рассматривать судья Павел Картинин. Политзаключенному грозит до двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как отмечают правозащитники, основанием для уголовных дел по этой статье обычно становятся многочисленные нарушения, которые в отношении политзаключенных в большинстве случаев выписывают по надуманным причинам администрации колоний.

Дмитрий Козлова задержали еще до президентских выборов — 10 июня 2020 года вместе с активистами «Европейской Беларуси». Арест был административным, но спустя 20 суток Дмитрия не выпустили. Сразу же стало известно, что блогер стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Его судили вместе с Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси». 25 мая 2021 года его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

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