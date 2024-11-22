закрыть
22 ноября 2024, пятница, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Активиста «Европейской Беларуси» Дмитрия Козлова снова будут судить

  • 22.11.2024, 10:26
Активиста «Европейской Беларуси» Дмитрия Козлова снова будут судить

Блогер должен был выйти на свободу через неделю.

В Бобруйске 29 ноября начнется очередной суд над политзаключенным, активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь», блогером ютуб-канала «Серый кот» Дмитрием Козловым.

За день до суда, 28 ноября, он должен был выйти на свободу из бобруйской ИК-2, однако, вероятно, прямо из колонии будет переведен в СИЗО, сообщает правозащитный центр «Весна».

На этот раз Дмитрия Козлова обвиняют по статье 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации колонии). Дело в суде Бобруйского района и Бобруйска будет рассматривать судья Павел Картинин. Политзаключенному грозит до двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как отмечают правозащитники, основанием для уголовных дел по этой статье обычно становятся многочисленные нарушения, которые в отношении политзаключенных в большинстве случаев выписывают по надуманным причинам администрации колоний.

Дмитрий Козлова задержали еще до президентских выборов — 10 июня 2020 года вместе с активистами «Европейской Беларуси». Арест был административным, но спустя 20 суток Дмитрия не выпустили. Сразу же стало известно, что блогер стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Его судили вместе с Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси». 25 мая 2021 года его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов
Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип