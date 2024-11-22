На огромном газовом заводе в России погас свет 22.11.2024, 10:32

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Из-за санкций.

На единственной в России строительной площадке по производству модулей сжиженного природного газа активность резко снизилась. Это является еще одним признаком того, что западные санкции подрывают стремление Москвы стать ведущим игроком на этом ключевом энергетическом рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Объект «Новатэка» в Белокаменке на Баренцевом море, который называют «заводом по производству установок СПГ», по всей видимости, в значительной степени законсервирован.

В конце октября и первых числах ноября интенсивность ночного освещения на заводе была самой низкой с 2019 года, согласно спутниковым наблюдениям, собранным и проанализированным Группой наблюдения за Землей в Институте государственной политики Пейна в Колорадо.

Предполагалось, что эта площадка станет уникальным хабом для внутренней сборки так называемых LNG-поездов - модульных перерабатывающих заводов, способных сверхохлаждать природный газ до жидкой формы. Но после строительства двух поездов для «Арктик СПГ 2», новейшего экспортного объекта России, отсутствуют признаки активности, которая потребовалась бы для дальнейшего расширения мощностей в ближайшем будущем.

Это из-за направлений США и Европы по ограничению доходов Москвы от энергоносителей после ее вторжения в Украину. Западные державы ввели санкции против «Новатэка» и всех его будущих проектов СПГ, включая производственные предприятия, перевалочные мощности и танкеры.

«Средняя яркость электрического освещения на объекте снизилась на 75% по сравнению с 2021-2023 годами», что свидетельствует о резком снижении промышленной активности в Белокаменке, сказал доктор Михаил Жижин, научный сотрудник EOG с многолетним опытом научного программирования для дистанционного зондирования ночной стороны Земли.

На огромном газовом заводе в России погас свет из-за санкций

Газовый проект

Вместо того чтобы строить мощности по производству СПГ с нуля в сложном арктическом климате, «Новатэк» предложил собрать их в более мягких условиях недалеко от порта Мурманск. На верфи в Белокаменке были построены первые две линии для «Арктик СПГ 2», каждая из которых состояла из 14 модулей, установленных на гигантской плавучей гравитационной платформе.

После завершения - одна в июле 2023 года, а другая в этом году - они были отбуксированы на расстояние около 1500 морских миль по Северному морскому пути небольшим флотом буксиров и пришвартованы на полуострове Гыдан, путешествие длилось около трех недель.

Эти линии были успешно установлены на» Арктик СПГ 2», и одна из них производила СПГ до первой половины октября, когда западные санкции затруднили как доставку, так и продажу грузов и в значительной степени остановили объект.

Третья линия, построенная лишь частично, остается в Белокаменке, показывают спутниковые снимки. Сообщалось, что «Новатэк» планирует свернуть операции на Белокаменке к 2025 году и началу 2026 года.

Спутниковые снимки

Спутники отслеживают ночное освещение поверхности по всему миру с 1970-х годов, и эти данные хорошо зарекомендовали себя в качестве косвенных показателей наземной деятельности. Они использовались для оценки промышленного развития, перемещения населения или экономики регионов и стран. Этот метод предоставляет достаточно подробных данных для оценки производительности отдельных объектов, таких как лесопилки в Британской Колумбии.

На строительной площадке «Новатэка» интенсивность света была самой высокой в период с 2022 по 2023 год, что совпало с периодом, когда на объекте строились две линии для Arctic LNG 2, показывают данные Payne Institute. Последующее затемнение света в Белокаменке свидетельствует о приостановке строительства на площадке и отступлении от цели России занять до 20% мирового рынка СПГ в течение следующего десятилетия.

«Будущие российские проекты СПГ также должны были использовать строительный центр Белокаменка для предварительной сборки модулей», - сказала Лора Пейдж, аналитик по природному газу и СПГ в исследовательской компании Kpler.

Отсутствие активности на объекте указывает на задержку в реализации этих проектов, которые «считались критически важными для России в достижении ее цели - выйти на экспорт СПГ в объеме 100 миллионов тонн в год к 2030 году».

Напомним, планы Москвы по «Арктик СПГ 2» усложнились в прошлом году, когда он был включен в западные санкции из-за вторжения России в Украину, что побудило иностранных акционеров заморозить участие, а «Новатэк» объявить о форс-мажорных обстоятельствах.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит целью «задушить» этот проект РФ.

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