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СМИ: Умер дед Николая Лукашенко

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  • 22.11.2024, 10:47
  • 3,438
СМИ: Умер дед Николая Лукашенко

Его похоронили на Восточном (Московском) кладбище Минска.

14 ноября 2023 года в возрасте 90 лет умер Степан Постоялко — отец Ирины Абельской, которую в СМИ называют матерью Николая Лукашенко (и чему было достаточно подтверждений). Об этом сообщила «Наша Ніва».

Степана Постоялко похоронили на престижном Восточном (Московском) кладбище Минска, но без громких церемоний и некрологов в государственных СМИ.

Как пишет «Наша Ніва», Постоялко похоронен на VIP-аллее кладбища. Отдельно от жены, зато рядом с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, а также руководителями БССР Ефремом Соколовым и Анатолием Малафеевым.

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