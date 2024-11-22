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Путин в гробу

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  • Альфред Кох
  • 22.11.2024, 11:01
Путин в гробу

Его лицо даже на смертном одре выражало то же самое.

Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности по легендарному заводу Южмаш в Днепре. После этого по российскому телевидению с экстренным сообщением выступил Путин, где он в максимально драматическом тоне заявил, что теперь «региональный» конфликт в Украине имеет все признаки глобального.

И опять он винил во всем США, которые «спровоцировали» эту войну, и говорил, что теперь «эскалация», и что Россия никому не даст спуску, и всегда будет жестко отвечать, у нас есть такие ракеты, от которых у вас нет защиты, 10 махов и т.д.

Короче, он снова повторял все то, что он говорит уже который год, одно и то же, одно и то же. Одни и те же фразы, одно и то же нытье про то, как его, бедного, все обижают, не уважают, не слушают, а он давно уже предупреждал… А вот если бы его слушали, то это было бы другое дело, но его не слушают и поэтому все так плохо, а будет еще хуже…

Не меняются ни стены, ни флаги, ни убогие кнопочные телефоны из прошлого века, ни унылая казенная мебель в стиле «дорого-богато», ни цвет костюма и галстука. Меняется только дяденька в кадре. Он говорит все медленнее, все сосредоточеннее смотрит в телесуфлер, все хуже ему дается непосредственность и все труднее ему выговаривать длинные слова. Да и сам дяденька уже и не дяденька вовсе, а вполне себе полноценный дедушка. Сморщенный человечек с ввалившимися глазницами и старческим пушком на голове…

Я, когда сегодня его слушал, почему-то очень хорошо себе представил его лежащим в гробу. С таким же как сегодня спокойным и даже назидательным выражением лица. Чистенького, причесанного покойника в окружении цветов, почетного караула и траурной музыки в Колонном зале Дома Союзов…

Его лицо даже на смертном одре будет выражать то же самое: я всегда говорил, но меня не слушали, а если бы слушали, то было бы другое дело…

И его безмятежное лицо с закрытыми глазами будет означать, что оно означает и сейчас: полное непонимание того, что он натворил, сколько горя он принес и какое чудовищное преступление перед своей страной и перед всем миром он совершил…

Помимо прочего, он сообщил, что позавчерашняя украинская атака шестью (по некоторым источникам - восемью) баллистическими ракетами ATACMS по военным складам в Брянской области не нанесла никакого значимого ущерба, а начавшийся пожар был быстро потушен. Вчерашняя же атака двенадцатью крылатыми ракетами Storm Shadow по российскому командному пункту в Курской области привела лишь к жертвам среди внешней охраны объекта. Никто из командного состава не пострадал.

Так это или нет - проверить невозможно. В западной прессе функционирует лишь непроверенный слух о гибели какого-то северокорейского генерала. Но связана ли эта смерть с данным обстрелом или она случилась (если вообще случилась) в другом месте и по другой причине - неизвестно.

До этого, если в ходе этой войны гибли российские генералы или украинцы накрывали какой-то командный пункт, то об этом довольно быстро становилось известно. Вот, например, две недели назад от удара украинским дроном погиб российский генерал-майор Павел Клименко. (Это был уже восьмой российский генерал, который погиб с начала российского вторжения в 2022 году). Информация об его смерти стала известна в тот же день.

Таким образом, если в ближайшее время мы не узнаем о гибели в Курской области каких-то российских военных шишек, то это будет означать, что Путин на этот раз не соврал и двенадцать ракет Storm Shadow были потрачены зря… Как говориться, весь пар ушел в гудок. А с другой стороны: зачем ему врать? Ведь он прекрасно понимает, что шила в мешке не утаишь и правда все равно всплывет, поэтому скрывать такие вещи глупо или, как он любит выражаться, «контрпродуктивно»…

Но ответный удар России был тоже, мягко выражаясь, странным.

Начнем с того, что сначала Зеленский сказал, что это был удар межконтинентальной баллистической ракетой. Тут его уже поправили американцы и сказали, что ракета была средней дальности.

Потом Путин заявил, что это была какая-то новая ракета «Орешник» в то время как одни эксперты считают, что это была ракета «Рубеж», а другие эксперты считают, что «Орешник» и «Рубеж» - это одно и то же. (Просто подрядчики, разработав одну ракету, слупили с Путина как за две. Такое у россиян уже однажды было, когда ушлые разработчики, сделав консоль для стрельбы с самолета, старый добрый баллистический «Искандер» выдали за новую ракету «Кинжал»).

Потом в сеть выложили ролики с прилетом этого самого «Орешника». (Один из роликов выложил лично сам великий и ужасный Димон Медведев). Выглядело впечатляюще. Но прошел уже целый день, а никакой информации об ущербе в паблик так и не просочилось.

Какая-то странная история получается: бабахнули разделяющимися боеголовками с тоннами фугасов, показали шикарный салют, а инфы про ущерб нет… И вот уже пошли по сети слухи о том, что били никакими не фугасами, а пустыми болванками и Южмаш никакого серьезного ущерба не понес. И опять: если в ближайшее время ничего про ущерб не станет известно, то это будет означать, что имеет место ответный гудок на гудок…

Я то че, я ниче… Денег только жалко. Десятки миллионов долларов выбрасываются на ветер. И все делают страшные глаза и говорят об «эскалации». А тем временем за полчаса до сегодняшней атаки россияне предупредили о ней американцев. А те, в свою очередь, украинцев. Вот такая, понимаешь, получается «борьба нанайских мальчиков».

Одна беда: пока эти государственные деятели устраивают нам многомиллионные шоу, на фронте гибнут люди. От обычных пуль и снарядов. Как бы так все устроить, чтобы договориться о прекращении огня, а потом пусть эти исторические фигуры меряются своими письками сколько им влезет. Я готов часами слушать про «подлетное время», «эскалацию» и «многополярный мир», лишь бы при этом люди не умирали. Разве я многого прошу?

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»

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